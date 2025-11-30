Los Broncos dan malas noticias en medio de una decisión notable

El Broncos de Denver siguen escasos de personal en la Semana 13. Esta vez, se enfrentarán al Comandantes de Washington en “Sunday Night Football” sin Jonás Ellis. Además, los Broncos tomaron una decisión notable a la luz de ese y otros desarrollos en la plantilla.

Los Broncos tienen marca de 9-2 y pueden igualar su total de victorias de 2024 con una victoria sobre los Commanders, quienes ingresan a esta contienda con una larga lista de problemas.

Aún así, los Broncos necesitarán que otros den un paso adelante sin uno de sus contribuyentes más subestimados.

Los Broncos descartan al OLB Jonah Elliss contra Commanders

Elliss, a quien los Broncos seleccionaron con la selección general número 77 en el draft de 2024, no ha jugado desde la Semana 10 contra los Asaltantes de Las Vegas debido a una lesión en el tendón de la corva. Los Broncos lo catalogaron como cuestionable en el informe final de lesiones de la Semana 13.

Sin embargo, los Broncos ajustaron el estatus de Elliss.

«#Broncos están degradando al OLB Jonah Elliss a FUERA con la lesión en el tendón de la corva, según la fuente», Parker Gabriel del Denver Post informó en una publicación en X el 29 de noviembre, señalando que la selección de tercera ronda del draft de 2024 estaba «progresando y cerca de regresar, pero no estará lista para jugar mañana por la noche».

Quizás lo más siniestro es que los Broncos no esperaron hasta que vencieran su lista de inactivos del día del juego, que es 90 minutos antes del inicio.

Elliss es el hijo de 22 años del ex liniero defensivo de los Broncos y, más tarde, capellán del equipo. lutero ellis. Ya ha estado limitado a ocho juegos esta temporada debido a lesiones, registrando 1.0 capturas después de una campaña de 5.0 capturas como novato.

Los Broncos todavía tienen titulares Jonathan Cooper y Nik Bonitto en los bordes.

También cuentan con un profesional de segundo año y un ex agente libre no reclutado. Dondra Tillman liderando un grupo de reservas que se espera que recurra a Quandarius Robinson sin Ellis.

Robinson, una selección de cuarta ronda (N° 134 en general) de los Broncos en el draft de 2025, solo ha estado activo durante cuatro juegos esta temporada. Sin embargo, ha estado activo durante cuatro de las últimas seis salidas de los Broncos.

También tomaron otra decisión que sugiere el plan de apoyarse en él para reemplazar a Eliss.

Los Broncos llaman la atención por la falta de actividad bancaria en las transacciones

A pesar de no contar con Elliss, los Broncos no convocaron a nadie de su equipo de práctica, lo que marcó una decisión notable dadas las situaciones en otras partes de su plantilla. Específicamente, Tomasson de The Denver Gazette notó incertidumbre en torno al plan de los Broncos como ala cerrada.

“Hoy no se mueve el roster de los #Broncos” Tomasson informó en X el 29 de noviembre. «Jugará el domingo en Washington con dos TE activos. Aunque Sean Payton dijo que era una posibilidad, Marcedes Lewisfuera de elevaciones, no fue a 53. FB Adam Prentice podría usarse más. veremos si Lil Jordan Humphrey Podríamos obtener algunas instantáneas tipo TE”.

Al igual que los cazamariscales, los Broncos todavía tienen sus dos mejores alas cerradas, Adam Trautman y Evan Engrama.

Engram ya se ha perdido tiempo esta temporada debido a lesiones y tiene una extensa historia.

Los Broncos han encarnado la mentalidad del «siguiente hombre arriba». Han atravesado tramos de juegos sin titulares en Engram, Alex Singleton, Dre Greenlawy Cama Surtain II. se quedan sin Ben poderes y JK Dobbins.

Elliss es un jugador de rol. Elliss también ocupa el cuarto lugar entre los OLB de los Broncos en participación instantánea esta temporada. por referencia de fútbol profesional.