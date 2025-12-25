Los Broncos colocan al pívot Luke Wattenberg de 48 millones de dólares en la reserva de lesionados

El Broncos de Denver sufrió su primera derrota en 11 juegos con una derrota en casa en la Semana 16 a manos de los jaguares de jacksonville.

La franquicia captó un tipo diferente de “L” apenas unas horas antes de su partido del día de Navidad contra los Jefes de Kansas City cuando anunciaron el centro Lucas Wattenberg Se dirigía a la reserva de lesionados por una lesión en el hombro, lo que significa que se perdería al menos 2 partidos de postemporada si regresa esta temporada.

Eso significa que Wattenberg podría regresar para el Juego de Campeonato de la AFC o el Super Bowl si los Broncos de alguna manera obtienen el puesto número 1 en los Playoffs de la AFC.

«El Broncos colocado comenzando C Lucas Wattenberg en IR hoy con una lesión en el hombro » Mike Garofolo de NFL Network escribió en X. «Está fuera de los primeros dos juegos de playoffs con una lesión que aún se está evaluando para determinar si puede regresar más adelante en la postemporada».

Wattenberg firmó una extensión de contrato por 4 años y 48 millones de dólares el 25 de noviembre que lo convirtió en uno de los Los 10 jugadores mejor pagados en su puesto en el NFL.

Alex Forsyth estaba programado para comenzar en el lugar de Wattenberg y seguir adelante.

«El Broncos han colocado el centro Lucas Wattenberg en la lista de reservas lesionados por una lesión en el hombro, anuncia el equipo”, Luca Evans del Denver Post escribió en X el jueves 25 de diciembre. «Gran golpe en este momento del año. Mucho sobre los hombros del reserva Alex Forsyth. Fue titular en 4 juegos allí el año pasado. Calvin Throckmorton firmó con 53 hombres como respaldo”.

“Por cable, Broncos centro inicial colocado Lucas Wattenberg en IR con lesión en el hombro”, Mike Klis, reportero de Denver 9News escribió en X. «Un gran golpe potencial. Alex Forsyth está arriba».

Wattenberg se convirtió en uno de la élite de la NFL en 2025

Wattenberg fue una selección de quinta ronda en el draft de la NFL de 2022 procedente de la Universidad de Washington y se convirtió en titular a tiempo completo por primera vez en 2024, cuando fue titular en los 13 partidos que jugó pero se perdió 4 partidos por una lesión en el tobillo.

En 2025, había sido titular en los 15 partidos hasta el momento de esta temporada para los Broncos (12-3) antes de ser colocado en la reserva de lesionados. En su segundo año como titular, Wattenberg, de 6 pies 5 pulgadas y 300 libras, se ha establecido como uno de los mejores de la NFL en su posición y tiene una Calificación general de 70,9 de Pro Football Focus esta temporada.

«Una gran pérdida para la línea ofensiva, ya que Alex Forsyth será el próximo hombre de los Broncos». Broncos durmientes escribió en X.

«Centro Lucas Wattenberg ha sido colocado en IR”, Alex Dilalla de Broncos.com escribió en X. «Había jugado las 1.005 jugadas ofensivas de los Broncos para comenzar la temporada».

Forsyth más conocido por su error contra los jefes

Forsyth es mejor conocido por cometer un error que le costó a los Broncos una victoria sobre los Chiefs en el Arrowhead Stadium en la Semana 10 de la temporada regular de 2024.

mariscal de campo de los broncos bo nix condujo a los Broncos por el campo en los momentos finales del juego para preparar lo que podría haber sido un gol de campo de 35 yardas para ganar el juego. Will Lutz mientras el tiempo expiraba. En cambio, el apoyador de los Chiefs Hoy Chenal voló para el bloqueo de gol de campo ganador del juego para sellar una victoria 16-14.

Un vistazo rápido a la película. Mostró a Forsyth siendo atropellado por Chenal antes de realizar la jugada.