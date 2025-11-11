Los Broncos cazan al campeón del Super Bowl de los Chiefs antes del choque

El Broncos de Denver Todavía están golpeados en algunos puntos clave, lo que lleva a otro movimiento en la plantilla. Esta vez, los Broncos han contratado al ex Comandantes de Washington selección de tercera ronda cristian geron en un volante de agencia libre de mitad de temporada.

Los Broncos son el sexto equipo de Christian.

Listado en Christian, de 6 pies 5 pulgadas y 305 libras, ha jugado en 63 juegos y registró 25 aperturas en su carrera de más de siete temporadas.

Broncos firman al oficial OL Geron Christian

La selección general número 74 del draft de 2018, el viaje de Christian a los Broncos ha incluido paradas con el marrones de cleveland (dos veces), Tejanos de Houston (dos veces), Jefes de Kansas City, Rams de Los Ángeles, Delfines de Miamiy Titanes de Tennessee.

“¡Felicitaciones a nuestro Geron Christian (@geron_christian) por firmar un contrato con los #Broncos de Denver!” Deportes de Fidelización Elite publicados en X el 10 de noviembre.

«Bienvenido a Mile High City, GC».

Cristiano estaba en el vaqueros de dallas‘ equipo de práctica, lo que significa que los Broncos lo firmarán en su lista de 53 hombres. El Plantilla actual de los Broncos se sitúa en 53 jugadores. Por lo tanto, deberán tomar las medidas correspondientes para adaptarse a Christian.

Christian jugó cinco partidos en 2024, dividiendo la campaña entre los Browns y los Rams. Sin embargo, fue titular en nueve partidos para los Browns en 2023.

También inició 14 juegos entre los Commanders en 2020 y los Texans en 2021.

Christian estuvo en la plantilla de los Chiefs para el Super Bowl de 2022, apareciendo en 10 juegos, todos como reserva. Se une a una línea ofensiva de los Broncos que está en constante cambio, lo que proporciona una indicación de cómo podría encajar como entrenador en jefe. Sean Payton y compañía.

Profundidad OL de los Broncos probada con lesiones

Antes de fichar a Christian, los Broncos perdieron al guardia izquierdo titular Ben poderes a un desgarro de bíceps, lo que colocó a este último en la reserva de lesionados. En su lugar, el ex tackle swing Alex Palczewski ha intensificado. Los Broncos también perdieron Matt Peart a IR con una lesión en la rodilla.

Todavía tienen a un ex agente libre no reclutado de segundo año Frank Crum en su plantilla activa y el novato UDFA Marques Cox en el equipo de práctica.

Los Broncos no sufrieron ninguna lesión notable contra los Asaltantes de Las Vegas en la semana 10.

El papel de Christian parece destinado a ser de reserva, posiblemente registrando jugadas en equipos especiales y detrás de Crum y los titulares. Garett Bolles y Mike McGlinchey. Los Broncos esperan recuperar a Powers en diciembre, lo que permitiría a Palczewski regresar a su rol de reserva como tackle.

Los Broncos se enfrentan a los jefes en el enfrentamiento crítico de la semana 11

Christian y los Broncos enfrentan un duro desafío en la Semana 11, con una fecha en casa contra sus rivales de la AFC Oeste, los Chiefs. Al salir de su semana de descanso, los Chiefs tienen marca de 5-4 y están en tercer lugar en la división.

También vienen de una derrota ante el billetes de búfalo en su última salida.

A pesar de eso, Payton ha señalado dos veces la importancia de este enfrentamiento para los Broncos, quienes buscan evitar el Cargadores de Los Ángeles.

Los Chiefs todavía cuentan con la cuarta defensiva anotadora de la NFL y la sexta unidad general durante 10 semanas. Están empatados en el sexto menor número de capturas, pero también tienen el cuarto mayor índice de carga. por referencia de fútbol profesional.

Independientemente de si Christian ve el campo o no, los Broncos deben estar alerta el domingo.