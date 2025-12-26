Los Broncos añaden al Pro Bowler y cortan al RB en la reestructuración final de la plantilla para ‘TNF’

Sean Payton y el Broncos de Denver hizo varios ajustes finales en las horas previas a su enfrentamiento contra el Jefes de Kansas City en “Thursday Night Football” para culminar una programación de tres juegos el día de Navidad, incluido el ala cerrada del Pro Bowl Marcedes Lewis.

Ambos equipos llegan al certamen golpeados, con el Broncos descartando apoyador Dre Greenlaw y varios otros titulares antes de tiempo.

Lewis efectivamente toma el lugar de un corredor en un extenso ajuste de plantilla.

Los Broncos añaden a Marcedes Lewis y Calvin Throckmorton

Los Broncos anunciaron a través del sitio web del equipo que ascendieron a Lewis y al liniero ofensivo. Calvin Throckmorton a su lista activa antes del concurso del jueves.

Las decisiones de Denver se producen a la luz de algunas lesiones en las posiciones de ambos jugadores.

«Throckmorton ha aparecido en nueve juegos para los Broncos esta temporada, participando en el 15 por ciento de las jugadas de los equipos especiales de Denver en esos juegos». Aric dillalla wonte de Denverbroncos.com el 25 de diciembre. “El jugador veterano ha aparecido en 57 partidos en su carrera.

«Lewis ha jugado cuatro partidos para los Broncos este año y registró el 25 por ciento de las jugadas ofensivas de Denver en esas apariciones».

Los Broncos dominaron el ala cerrada Nate Adkins entre el grupo con Greenlaw.

Enumeraron al ala cerrada titular Adam Trautman con una enfermedad el miércoles informe de lesionespero no le dio una designación de lesión para el juego. Aun así, sintieron que era necesario contar con Lewis detrás de Trautman y su coprotagonista. Evan Engrama.

Adkins también juega de fullback, una posición en la que los Broncos también tienen Adam Prentice. Aún así, la ausencia de Adkins deja a los Broncos agotados en dos posiciones.

Los Broncos también descartaron al centro Lucas Wattenberg y receptor abierto Pat Bryant.

Throckmorton ocupa el lugar de Wattenberg en la lista, y los Broncos colocan a este último en la reserva de lesionados. Mientras tanto, los Broncos hicieron otros ajustes a la luz de Greenlaw y su compañero LB. Karen Reid–y las ausencias de Bryant, con Levelle Bailey y Michael Bandyrespectivamente.

“Bailey ha aparecido en un juego esta temporada, participando en 10 jugadas de equipos especiales contra Titanes en la Semana 1″, escribió DiLalla sobre las otras incorporaciones al plantel de los Broncos ese día. «Bandy ha aparecido en tres juegos esta temporada, atrapando dos pases para 36 yardas y el primer touchdown de su carrera.

Los Broncos cortan lazos con el ex RB de la UDFA

Con todas las incorporaciones, los Broncos también hicieron una resta de su plantilla antes de su inclinación “TNF” con los Chiefs. Los Broncos renunciaron al corredor Cody Schradera quienes reclamaron de las exenciones del jaguares de jacksonvilleEl oponente de Denver en la Semana 16.

Schrader, un ex agente libre no reclutado, agregó tamaño a un backfield que se apoya en la selección de novato de segunda ronda. rj harvey y opciones más pequeñas con entrante JK Dobbins en infrarrojos.

Los Broncos esperan permanecer en la postemporada el tiempo suficiente para que Dobbins regrese.

Sin embargo, no utilizaron Schrader. Entonces, su salida fue una forma lógica, además de colocar a Wattenberg en IR, para crear el espacio en la plantilla que los Broncos necesitaban para agregar a Lewis y Throckmorton.

Los Broncos también se enfrentan a un grupo disminuido de Chiefs. Sin embargo, muchos jugadores de los equipos del Super Bowl jugarán en este partido.

Ésa es una razón más para que los Broncos de Payton eviten perder la concentración y asegurar la victoria.