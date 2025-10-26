Los Broncos agregan a Jordan Turner a la lista antes de enfrentar a los Cowboys

El Broncos de Denver han modificado su plantilla antes de enfrentarse al vaqueros de dallas en la semana 8, agregando apoyador Jordán Turner a su plantilla del día del partido.

Turner es un agente libre novato no reclutado. Comenzó su carrera universitaria en Wisconsin antes de terminar más cerca de casa en Michigan State en 2024. Turner firmó con los Broncos después del draft de 2025 y ha sido un miembro de su equipo de práctica desde.

Probará por primera vez la temporada regular en la Semana 8.

Los Broncos elevan a Jordan Turner a la plantilla activa

El Broncos anunciados que «Hemos elevado al ILB Jordan Turner para #DALvsDEN», ​​con una publicación en X el 25 de octubre, llamando la atención sobre un jugador Luca Evans del Denver Post llamó un «campamento destacado».

«Denver ha agregado un defensor joven a su plantilla activa para la Semana 8». Aric dillalla wonte de Denverbroncos.com el 25 de octubre. “Los Broncos elevaron al apoyador interno novato Jordan Turner del equipo de práctica a la lista activa para el partido del domingo contra los Cowboys, anunció el equipo.

«Turner aún no ha aparecido en un juego de temporada regular, pero registró 10 tacleadas, 1,5 capturas, una tacleada para pérdida y cuatro golpes de mariscal de campo en acción de pretemporada».

Turner ciertamente llamó la atención antes de la temporada.

En mayo, el Chris Tomasson de Denver Gazette informó«Entre los dos jugadores novatos contratados, me dijeron que el LB Jordan Turner impresionó a los #Broncos de inmediato con el liderazgo que mostró y su capacidad para aprender rápidamente el libro de jugadas».

Broncos obligados a cambiar de baraja en LB

Turner no es el primer apoyador reserva al que recurren los Broncos en medio de lesiones y acciones disciplinarias. Específicamente, Dre Greenlaw Se perdió los primeros seis juegos de la temporada por una lesión en el cuádriceps y luego recibió una suspensión de un juego por «abusar verbalmente» de un árbitro.

“Tercer ILB en obtener una elevación hasta ahora, uniéndose Levelle Bailey y Garret Wallow (promovido pero ahora en IR)”, Parker Gabriel del Denver Post.

«Tiene sentido mencionar a un LB con Dre Greenlaw suspendido».

Turner se une al titular Alex SingletonRelleno de Greenlaw Justin Strnady su compañero novato UDFA Karen Reid en el La plantilla activa de los Broncos por su inclinación contra los Cowboys. Si lo convierte o no en un juego es otra historia.

Ex UDFA falleció nuevamente

La elevación de Turner es reveladora, tanto para él como para Bailey, una UDFA de 2024 que está en el equipo de práctica de los Broncos. Esta es la sexta semana consecutiva que los Broncos han optado por no elevar a Bailey. el era se espera que dé un paso adelante esta temporada.

Como Reid (sexto entre los LB en 2025), Bailey se ubicó entre NFL.com redacta la lista del analista Chad Rueter de los mejores UDFA de su clase.

Bailey ocupó el puesto 13 en su grupo de novatos agentes libres.

También apareció en 10 juegos para los Broncos como novato. Logró 5 tacleadas en total y jugó 147 de sus 152 jugadas en equipos especiales. Sin embargo, Bailey no ha recibido una convocatoria de los Broncos desde el primer partido de la temporada regular. Esa fue una victoria 20-12 sobre el Titanes de Tennessee.

Los Broncos han pasado por alto a Bailey varias veces. Además, lo hicieron con opciones aún menos experimentadas y no probadas en Reid y Turner. Eso aparentemente dice mucho.