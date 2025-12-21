Los Broncos agregan a Ben Powers, mariscal de campo de brazo fuerte en el ajuste de la plantilla

El Broncos de Denver Siguió adelante con su aparente plan, activando al guardia izquierdo titular. Ben poderes antes de su enfrentamiento de la Semana 16 contra el jaguares de jacksonville. Sin embargo, los Broncos no se detuvieron allí y modificaron su plantilla de otras maneras significativas.

Aún así, el regreso de Powers a la alineación no puede ignorarse como la decisión más importante que tomaron los Broncos ese día.

Ciertamente sintieron el impacto de su ausencia en el campo.

Ben Powers regresa a la alineación de los Broncos

«Denver activó al guardia Ben Powers de la reserva de lesionados a la lista de 53 hombres el sábado, anunció el equipo», Aric dillalla wonte de Denverbroncos.com el 20 de diciembre. “Powers, quien sufrió una lesión en el bíceps en la Semana 5 contra los Eagles, fue designado para regresar de la reserva de lesionados y regresó a la práctica antes de la Semana 15.

«Antes de su lesión, Powers fue titular en 39 partidos consecutivos para los Broncos después de firmar con el equipo antes de la temporada 2023».

DiLalla también señaló los comentarios del entrenador en jefe de los Broncos, Sean Payton, sobre el regreso de Powers.

«Entiende esto: siempre existe ese período de transición». Payton dijo a los periodistas el 19 de diciembre durante su última disponibilidad con los medios de la semana previa al partido de los Jaguars. «Nunca vamos a arrojar a nadie allí».

La ofensiva de los Broncos explotó en el juego aéreo sin Powers. Sin embargo, han extrañado a Powers y al corredor titular. JK Dobbinsel último de los cuales permanece marginado.

Los Broncos llaman a Delarrin Turner-Yell en medio de problemas de lesiones

Powers debería reforzar la línea ofensiva de los Broncos, por mucho que juegue. Pero los Broncos también reforzaron su defensa, elevando la seguridad. Delarrin Turner-Yell a la plantilla del día del partido por primera vez esta temporada.

De hecho, Turner-Yell no ha jugado en un partido de temporada regular para los Broncos desde que era novato en 2023.

Los Broncos seleccionaron a Turner-Yell con la selección general número 152 del draft de 2022.

Ha jugado en 30 partidos con dos aperturas en su carrera, sumando 34 tacleadas en total y 1 pase desviado. La mayor parte de su producción se produjo durante la temporada 2023, pero Turner-Yell ha luchado contra lesiones durante su NFL tenencia.

Recibe una oportunidad después de que los Broncos perdieran al safety Brandon Jones a una lesión en el pectoral. El cronograma de Jones es inciertopero se perderá al menos los próximos cuatro partidos (incluidos los playoffs) en la lista de reservas lesionados.

PJ Locke ha ocupado el lugar vacante de Jones.

Turner-Yell se une al as de los equipos especiales de los Broncos Clave de Devon e incluso selección de novato de primera ronda Jahdae Barronquien también respalda en níquel y en el perímetro, como opciones detrás de Locke y el titular saludable Discutir contenido.

Los Broncos se acercan a la decisión final sobre Sam Ehlinger

En su movimiento final, los Broncos llamaron al quarterback Samuel Ehlinger del equipo de práctica, siendo la segunda vez que pasa por este proceso.

Esto es notable porque los Broncos pueden convocar a Ehlinger una vez más mediante este método.

Después de eso, necesitarían contratarlo en su plantilla activa para vestirlo para otro juego, incluso como el tercer mariscal de campo de emergencia, que no cuenta para los activos del día del juego. Los Broncos, y específicamente Payton, como La estructura mental, la fuerza del brazo y el atletismo de Ehlinger.

Sin embargo, si todo va bien para Payton y los Broncos, la única vez que verán a Ehlinger en un juego será en la semana 18, en la tarea de limpieza, asumiendo el cargo de descanso. bo nixla copia de seguridad, Jarrett Stidham.

Sin embargo, los Broncos ciertamente le darán la bienvenida a Powers nuevamente a la alineación titular.