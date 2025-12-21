Los Bravos reciben noticias prometedoras en busca del lanzador estelar

El Bravos de Atlanta decepcionado en gran medida durante la temporada 2025. Después de comenzar la temporada con altas expectativas, los Bravos terminaron el año con un récord decepcionante de 76-86. Con esto, los Bravos se quedaron fuera de los playoffs por primera vez desde la temporada 2017.

Ahora, después de una temporada 2025 muy dura, el objetivo de los Bravos en 2026 será sin duda recuperarse. Debido a esto, ya han estado bastante ocupados esta temporada baja. En particular, incorporaron a varios jugadores nuevos, como el jardinero Mike Yastrzemski, el relevista Robert Suárez y el relevista Ian Hamilton. También volvieron a contratar al cerrador Raisel Iglesias y al jugador de cuadro Ha-Seong Kim, por lo que no hay duda de que los Bravos han estado activos.

Sin embargo, dado que la temporada baja aún es reciente, es bien sabido que los Bravos continúan buscando reforzar su plantilla de cara a la temporada 2026. Una de sus mayores necesidades es otro lanzador abridor impactante, y por eso se les ha vinculado con el principal agente libre, Ranger Suárez, este invierno.

Ahora, los Bravos han recibido una nueva y prometedora actualización sobre la posibilidad de ganar el sorteo de Suárez que debería hacer que sus fanáticos se sientan optimistas.

Se prevé que los Bravos contraten al lanzador All-Star Ranger Suárez

En un artículo reciente para Just Baseball, Ryan Finkelstein predijo dónde se ubicará cada top Grandes Ligas El agente libre firmará esta temporada baja. En lo que respecta a Suárez, Finkelstein optó por los Bravos debido a que necesitaban otro abridor impactante.

«A los Bravos les vendría bien una presencia constante en el medio de su rotación, y también les vendría bien un segundo zurdo para emparejarse con Chris Sale. Probablemente con un precio fuera del mercado para Framber Valdez, los Bravos pueden apuntar a Suárez, buscando robarle a un rival divisional», Finkelstein escribió.

Dado que Suárez es uno de los mejores lanzadores agentes libres de la MLB, es comprensible que sea visto como un objetivo principal para los Bravos. Si lograban fichar a Suárez, inmediatamente le daría a su rotación un impulso muy necesario.

Suárez es un lanzador a quien los Bravos también conocen bien, ya que ha pasado cada una de las últimas ocho temporadas como miembro de su rival divisional, el Filis de Filadelfia. Por lo tanto, ficharlo con éxito y robárselo a los Filis sería muy agradable para los Bravos.

Suárez debería generar mucho interés en la liga

Siendo Suárez uno de los mejores lanzadores del mercado, no hay duda de que los Bravos tendrán mucha competencia para conseguir sus servicios. Los equipos que necesitan ayuda para lanzar deberían tener a Suárez en su radar, ya que ha sido un lanzador sólido en la liga durante varias temporadas.

En 26 juegos la temporada pasada con los Filis, Suárez tuvo un récord de 12-8, una efectividad de 3.20 y 151 ponches, la mayor cantidad de su carrera. Esto fue después tenía un récord de 12-8una efectividad de 3.46 y 145 ponches durante su temporada All-Star con los Filis en 2024.

Con todo esto, no hay duda de que Suárez sería una gran incorporación a la plantilla de los Bravos si lo contrataran con éxito. Veamos si pueden terminar haciendo precisamente eso desde aquí.