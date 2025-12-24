Los Bravos reciben malas noticias después de la reciente decisión de Pete Fairbanks

El Bravos de Atlanta han tenido una temporada baja ocupada hasta este momento, pero eso no significa que deban dejar de hacer adiciones. Después de perderse los playoffs de 2025 en lo que fue una temporada desastrosa, ninguna cantidad de incorporaciones puede hacer que los fanáticos y quienes cubren al equipo se sientan completamente seguros en una Liga Nacional ultracompetitiva.

En toda la Major League Baseball, el mercado de relevistas ha estado CALIENTE, ya que muchas armas de alto apalancamiento han estado ansiosas por firmar nuevos acuerdos. Los Bravos obtuvieron una porción del pastel al traer de vuelta al cerrador Raisel Iglesias y luego salir y firmar a Robert Suárez con un contrato de $45 millones. Sin embargo, los Bravos recibieron malas noticias en Nochebuena con respecto a uno de sus principales objetivos de relevista en Pete Fairbanks.

Pete Fairbanks firma un acuerdo de 13,5 millones de dólares con los Miami Marlins

Pete Fairbanks se quedará en el estado de Florida, ya que este miércoles se anunció que el dominante relevista derecho y el Marlins de Miami están de acuerdo en un contrato de un año y 13,5 millones de dólares.

Fairbanks había pasado siete temporadas con los Marlins, pero después de que rechazaron su opción de $11 millones, se convirtió en agente libre.

Esta es una mala noticia para los Bravos en dos sentidos. Primero, se consideraba que Fairbanks era uno de los principales objetivos de agentes libres del equipo. Los primeros informes sugirieron que los Bravos estaban interesados ​​desde el comienzo del juego. Grandes Ligas agencia libre, pero ese interés puede haber disminuido ligeramente después de que Atlanta fichó a Suárez.

La segunda razón por la que son malas noticias para los Bravos es que Pete Fairbanks aterrizó en la División Este de la Liga Nacional. Los Marlins terminaron tres juegos mejor que los Bravos en 2025, y ahora suman a un relevista derecho dominante en Fairbanks, quien seguramente será el cerrador de Miami. Logró una efectividad de 2.83 en 60.1 entradas la temporada pasada con 27 salvamentos. Fairbanks ha registrado más de 20 salvamentos en tres temporadas consecutivas.

Los Bravos deben seguir siendo agresivos esta temporada baja

La conclusión más importante de esta noticia de Pete Fairbanks es que Atlanta necesita seguir siendo agresivo durante las temporadas calientes de la MLB.

Mientras otros enemigos del Este de la Liga Nacional, como los Marlins, comienzan a activarse, los Bravos deben mantener el pie en el acelerador en busca de los mejores agentes libres.

El Mets Ciertamente tampoco hemos terminado de hacer adiciones esta temporada baja.

Aunque los Bravos han hecho las adiciones necesarias para ayudar a llenar algunos de sus grandes vacíos, como contratar al jardinero Mike Yastrzemski para profundidad, esto podría comenzar a verse eclipsado si Atlanta no agrega un abridor de impacto y otro bate capaz.

Sin embargo, todavía queda mucho tiempo esta temporada baja para que los Bravos hagan un movimiento de impacto. Y si a los Bravos no les gusta ninguna de las opciones de agentes libres, podrían recurrir al mercado de cambios para causar sensación.

