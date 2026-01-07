El Bravos de Atlanta han estado activos en los rumores esta temporada de la MLB. El gerente general Alex Anthopoulus y otros ejecutivos de alto rango se han mostrado firmes en cuanto a que los Bravos agreguen otro brazo de «impacto» este invierno, y eso tendría que venir en forma de un titular.

Muchos analistas y escritores que cubren a los Bravos entienden que Atlanta ha tenido una temporada baja muy positiva hasta este momento, pero eso puede verse eclipsado si no agregan otro lanzador abridor para ayudar a reforzar la profundidad de la rotación. Pueden agregar un titular de dos maneras: ya sea a través de un intercambio o a través del mercado de agentes libres. No está claro cuánto quieren gastar los Bravos en lanzadores abridores esta temporada baja, pero un escritor reciente del equipo planteó la idea de AzulejosEl abridor José Berríos es una opción de ‘comodín’ para los Bravos.

Braves Insider presenta a José Berríos como posible opción comercial

En un artículo reciente de Mark Bowman de MLB.com, El experimentado redactor del equipo profundiza en los objetivos externos de los lanzadores abridores de los Bravos en esta temporada baja, y cuáles son alcanzables y cuáles no.

Bowman indica que el brazo de $131 millones de los Azulejos es una opción ‘comodín’ para los Bravos:

«José Berríos: El dos veces All-Star de 31 años ha realizado más de 30 aperturas en cada una de las últimas cuatro temporadas para los Azulejos y registró una efectividad inferior a 4.00 en dos de esas temporadas. Podría ser el hombre extraño mientras los campeones de la Liga Americana se preparan para entrar en 2026 con Dylan Cease, Kevin Gausman, Shane Bieber, Trey Yesavage y Cody Ponce en su rotación».

Con la rotación de los Azulejos tan llena, como menciona Bowman, no hay suficientes entradas para todos. Bowman también agrega que Chris Bassitt podría ser una opción de agente libre para los Bravos esta temporada baja.

¿Deberían los Bravos hacer una oferta por José Berríos?

No sería una mala idea para la directiva de los Bravos al menos verificar cómo está Berríos y ver qué paquete de prospectos se necesitaría para concretar un intercambio. Se puede suponer que probablemente se necesitarían uno o dos prospectos, y Atlanta tendría que asumir parte del gran contrato de Berríos.

El duradero titular firmó un contrato por siete años y $131 millones antes de la temporada 2022, y ha sido un factor estable en la rotación de Toronto desde entonces.

En cinco temporadas, Berríos ha realizado 138 aperturas con los Azulejos y tiene una efectividad de 4.08 con el equipo además de 702 ponches en 790.2 entradas. En 2023, José hizo 30 aperturas (su quinta consecutiva con 30+), registró una efectividad de 4.17 y registró 138 ponches.

Chris Sale, Spencer Strider y Spencer Schwellenbach probablemente encabezarán la rotación de Atlanta, pero después de eso, las cosas se vuelven confusas e incluso Strider necesita demostrar que es una opción confiable.

Grant Holmes, Hurston Waldrep y Joey Wentz lucharán por puestos en la rotación. Parece que los Bravos están interesados ​​en traer al menos un lanzador abridor más confiable.

