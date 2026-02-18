Los Bravos deberían apuntar a una efectividad de 3.82 en la agencia libre de la MLB

Grandes Ligas La agencia libre está llegando a su fin, lo que significa que también lo están las opciones disponibles en el mercado. El Bravos de Atlanta Ya han recibido algunos casos de malas noticias con respecto a los titulares en su lista. Primero, se informó que Spencer Schwellenbach se perderá un período prolongado por una lesión en el codo, y más recientemente, Hurston Waldrep podría perderse hasta tres meses si se determina que necesitará cirugía para arreglar los cuerpos sueltos en su codo.

Ambas cosas solo resaltan aún más que los Bravos deberían buscar agregar un brazo veterano de alguna manera antes de que comience la temporada regular de 2026. Un brazo potencial disponible que podría resultar atractivo para Atlanta es Zack Littell.

Objetivo del agente libre de los Bravos: Zack Littell

Tras la noticia de que los Bravos no están comprometidos La agencia libre de Lucas Giolito Atlanta debería girar y apuntar a Zack Littell, quien registró efectividad de 3.82 la temporada pasada en 186.2 entradas con los Rojos y los Rays. Littell ha realizado 61 aperturas en las últimas dos temporadas y sería perfecto para ayudar con la profundidad de la rotación de Atlanta.

Nick Deeds de MLBTradeRumors.com Hizo la pregunta a principios de esta semana en una publicación: «¿Agregarán los Bravos un titular?»:

“Afortunadamente para ellos, jugadores como Lucas Giolito, Zack Littell y Max Scherzer siguen disponibles en la agencia libre y potencialmente podrían ayudar a estabilizar las cosas en la rotación del equipo. Por supuesto, se sabe desde hace mucho tiempo que Alex Anthopoulos y su directiva van en contra de las expectativas, y es ciertamente posible que en su lugar busquen girar hacia el mercado de cambios o encontrar otra solución creativa a su enigma de rotación”.

Cambiar por un titular también es una opción, pero probablemente terminaría costando el mismo precio que simplemente contratar a un tipo como Littell y potencialmente uno o dos prospectos.

¿Cuál es el valor de Zack Littell?

Zack Littell está jugando su agencia libre hasta prácticamente el último momento. Todos los principales titulares han decidido quién será su próximo equipo, pero Littell parece todavía estar sopesando sus opciones.

De acuerdo a Spotrac, Zack Littell El valor de mercado es de tres años, 38 millones de dólares.

¿Es ese un precio justo para un titular que ha demostrado en los últimos años que puede tomar el balón cada cinco días?

Eso es decisión de los equipos, pero titulares con pedigrí similar también han llegado a acuerdos por un año con ciertos equipos, lo que sin duda es una ruta que los Bravos pueden tomar si quieren traer a Littell.

