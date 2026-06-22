Los Bravos anuncian la decisión de la alineación de Ha-Seong Kim contra los Padres

Los Bravos de Atlanta están listos para enfrentarse al Padres de San Diego en un enfrentamiento de la Liga Nacional en el oeste esta semana en un set de tres juegos.

Atlanta viene de una victoria en la serie contra los Cerveceros de Milwaukee y todavía tiene una cómoda ventaja en la División Este de la Liga Nacional, pero los Filis continúan avanzando en la MLB.

Ha sido una puerta giratoria en la posición de campocorto entre Ha-Seong Kim, Jorge Mateo y Mauricio Dubón para los Bravos esta temporada, y antes del primer juego de la serie Bravos-Padres, Atlanta lanzó su alineación.

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Ha-Seong Kim ausente de la alineación del lunes

En esta serie Bravos-Padres, es una especie de reencuentro para Ha-Seong Kim, quien pasó la primera parte de su carrera en la MLB en San Diego.

Sin embargo, en el primer juego de la serie, Kim está recibiendo el tratamiento de pino a favor de Jorge Mateo en el campocorto.

UnderdogMLB escribió (el 22/6):

“Bravos 22/6: M. Dubón LF D. Baldwin C M. Olson 1B O. Albies 2B M. Harris II CF A. Riley 3B D. Smith DH M. Yastrzemski RF J. Mateo SS G. Holmes SP”

Bravos 6/22 M. Dubón LF D. Baldwin C M. Olson 1B O. Albies 2B M. Harris II CF A. Riley 3B D. Smith DH M. Yastrzemski RF J. Mateo SS G. Holmes SP

Algunas cosas destacables: Ha-Seong Kim está ausente de la alineación. Grant Holmes recibe el balón para el primer juego de la serie y Matt Olson batea tercero por Atlanta.

Ha-Seong Kim firmó un contrato de un año y $20 millones con los Bravos esta temporada baja y ha sido una decepción hasta ahora. Los Bravos han dudado mucho en darle turnos al bate prolongados, y tal vez por la razón correcta.

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