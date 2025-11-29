Los bonos sociales de BTN tienen una sobresuscripción 5 veces mayor, este es el objetivo

Jacarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ha iniciado la oferta inicial (construcción de libros) para la emisión de una Oferta Pública Sostenible (PUB) Vínculo Subordinación o Subdeuda. Con el objetivo de absorción fijado en 2 billones de IDR y los bonos sociales PUB en 300.000 millones de IDR.

director presidente BTN Nixon LP Napitupulu dijo: Esta acción corporativa es parte de los esfuerzos para fortalecer el capital de BTN para respaldar la futura expansión comercial, así como la emisión del primer Bono Social para BTN. Esta emisión también tiene como objetivo aumentar el capital para apoyar la distribución de crédito, especialmente al sector inmobiliario. Hasta octubre de 2025, BTN registró un índice de adecuación de capital (CAR) del 18,16%.

«La emisión de Bonos Subordinados PUB BTN es parte de la estrategia de fortalecimiento del capital de BTN, especialmente el componente de capital de nivel 2 para apoyar el crecimiento empresarial, especialmente KPR, para que BTN pueda hacer una contribución significativa y sostenible al Programa Tres Millones de Casas promovido por el gobierno», dijo Nixon en su declaración escrita, citada el sábado 29 de noviembre de 2025.

BTN ofrece cupones indicados en el rango del 5,85% al ​​6,75% para bonos subordinados PUB de 2 billones de IDR con un plazo de 5 años, mientras que los bonos PUB Social Insight de 300 mil millones de IDR se ofrecen con un rango de cupón del 5,25% al ​​5,75% con un plazo de 3 años.

Al cierre del período de preparación de libros el viernes 28 de noviembre de 2025, BTN logró registrar un exceso de demanda (sobresuscribir) para bonos subordinados PUB por valor de 2,93 billones de IDR o 1,47 veces el objetivo de emisión de 2 billones de IDR. Mientras tanto, BTN Social Insight Bond PUB logró absorber 1,64 billones de IDR o 5,47 veces. sobresuscribir del objetivo de emisiones de 300 mil millones de IDR.

Objetivos BTN buen fondo o la recepción efectiva de fondos de los inversores por la emisión de los dos bonos el 12 de diciembre de 2025, mientras que la cotización en la Bolsa de Valores de Indonesia tendrá lugar el 15 de diciembre de 2025.

Nixon dijo que se espera que la emisión de bonos subordinados PUB aumente el índice de adecuación de capital (CAR) de la compañía. Si el CAR se mantiene en un nivel suficiente, BTN podrá mantener el crecimiento del crédito en el rango objetivo de alrededor del 8-10%, respaldado por la distribución de KPR y otros créditos en el sector inmobiliario, así como por la banca de consumo para satisfacer las necesidades de las familias indonesias.