Los bonos para atletas de los SEA Games 2025 aún no se han desembolsado, Menpora dice que mil millones de IDR se transferirán directamente a las cuentas de los atletas

Yakarta, VIVA – El público todavía discute los brillantes logros del contingente indonesio en los SEA Games de Tailandia 2025. Lograr 91 medallas de oro no sólo superó el objetivo, sino que también confirmó la posición de Indonesia como una importante potencia deportiva del Sudeste Asiático. Sin embargo, detrás de estos logros surge una gran pregunta que sigue siendo destacada: ¿cuándo bono de atleta será desembolsado.

El gobierno prometió anteriormente bonificaciones de hasta mil millones de IDR para los atletas que ganen medallas de oro. Hasta el momento, el bono aún no ha ingresado en la cuenta del deportista. Sin embargo, el Ministro de Juventud y Deportes Erick Thohir asegurar que el proceso de desembolso aún esté en curso y se realizará directamente a la cuenta de cada atleta.

«Todo será transferido inmediatamente a sus respectivas cuentas», dijo Erick Thohir cuando era recurso del podcast Antara Sports Editorial en Yakarta.

Erick explicó que actualmente el Ministerio de Finanzas aún está revisando el plan de bonificación para atletas de los SEA Games de Tailandia 2025. La revisión incluye ajustar las bonificaciones nominales para los ganadores de medallas de oro, plata y bronce de acuerdo con las instrucciones del presidente Prabowo Subianto.

«Sí, sólo decía que, según las instrucciones del presidente, las presentamos a la autoridad competente, es decir, al Ministro de Finanzas. Esperemos que en los próximos días enviemos las cifras», dijo Erick.

Aunque el presidente Prabowo Subianto prometió una bonificación de 1.000 millones de IDR para los ganadores de oro, Erick enfatizó que esta cantidad no es automáticamente la misma para todos los atletas. Los ajustes se realizan según el número de partido y el deporte en el que se participa.

Cuando se le preguntó sobre los detalles del monto del bono, Erick dijo que no podía revelar los detalles porque todavía estaba esperando los resultados finales del Ministerio de Finanzas. Sin embargo, aseguró que los derechos de los deportistas siguen siendo una prioridad y que el desembolso se realizará sin intermediarios.

En medio de este proceso, Erick también transmitió un mensaje a los deportistas para que utilicen los bonos con prudencia. Según él, la cantidad de 1.000 millones de rupias no es una cifra pequeña y debe gestionarse con una planificación cuidadosa.

«Mil millones es mucho, ya sabes. Así que creo que estas son cosas de las que también tengo que preocuparme, no las desperdicies», dijo Erick.

Recordó que la carrera de los deportistas es relativamente corta. Por tanto, las bonificaciones del Estado deberían utilizarse como capital para construir un futuro tras retirarse del mundo del deporte.