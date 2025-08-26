Los boletos ya se pueden comprar, el precio cae un 20 por ciento





Bandung, Viva – Perseguidor Bandung está listo para continuar el viaje en la Super League 2025/26 con un partido en casa contra Borneo FC En el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), domingo 31 de agosto de 2025.

Persib Management ofrece buenas noticias para Boboto. Boleto El partido se puede comprar a través de Persib Apps con un descuento del 20 por ciento en el marco del Día de la Independencia de la República de Indonesia.

Además de los boletos regulares, Persib también ofrece un pase de temporada para 16 juegos en casa de Super League 2025/26 con un descuento especial del 25 por ciento.

Persib invitó a Bobotoh a asegurar los boletos inmediatamente y asistió directamente a GBLA. Se cree que el apoyo completo de Bobotoh es una energía adicional para Maung Bandung en un importante partido contra Borneo FC.

«¡No esperes mucho! Asegure tus boletos ahora a través de aplicaciones Persib y ser parte de la extraordinaria energía de Bobotoh en GBLA. ¡Permítanos colorear el estadio con el espíritu de #Persibday y apoyar al equipo de orgullo hacia la victoria!» Escribe la declaración oficial de PERSIB.

Página siguiente PERSIB PASE DE PASE DE TEMPORADA 2025/26









Fuente