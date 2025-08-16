Los boletos de Whoosh obtienen RP. 45,000 para un viaje en el 80 aniversario de la República de Indonesia

Yakarta, Viva -En para animar el 80 aniversario de la República de Indonesia, Pt Kcic presenta promoción ‘Homicidio Rojo y blanco ‘en forma de descuentos Boleto ascendiendo a RP 45,000, específicamente para la fecha de salida 17 de agosto 2025.

El Gerente General (GM), el Secretario Corporativo de PT KCIC, Presidenta de EVA, dijo que había 2.220 sitios de clase de economía premium que recibieron la promoción de Whoosh Red and White.

«Los descuentos están disponibles en cuatro horarios de salida de Whoosh, que son 08.00 y 17.00 de la estación de Halim, y a las 08.05 y 17.05 de la estación de Tegalluar Resumen», dijo Eva en su declaración, el sábado 16 de agosto de 2025.

«Este horario fue elegido idéntico a la fecha de independencia como una forma de celebración conjunta», dijo.

Las personas pueden comprar boletos promocionales de Whoosh Red and White a través de varios canales en línea como aplicaciones Whoosh, ticket.kcic.co.id sitios web, acceso de Kai, vivido por Mandiri, Brimo, Wondr por BNI, Tiket.com y Traveloka.

«Los boletos también están disponibles directamente en el mostrador y motor TVM (máquina expendedora) en todas las estaciones», dijo.

La tarifa que aparece en el sistema de pedidos es el precio final después de ser reducido directamente a RP 45,000, de las tarifas dinámicas que se aplican al cronograma. Los boletos promocionales se pueden reembolsar y reprogramar (reprogramarse), pero no se pueden transferir.

«En este momento de independencia, queremos que las personas disfruten de la experiencia de montar a Whoosh en este día especial mientras se siente de primera mano la experiencia de viajar con transporte moderno que es seguro, cómodo y orgulloso de Indonesia», dijo.

Para obtener más información, las personas pueden comunicarse con el servicio al cliente en la estación o contactar al Centro KCIC a través de 150909, WhatsApp Chat a 0815-1032-0909, envíe un correo electrónico a cs@kcic.co.id, y a través de DM y responda Instagram @keretacePat_id.