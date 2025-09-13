Los bocadillos que usan Gopay pronto pueden estar en China

Yakarta, Viva – Gopay ahora se puede usar para pagar transacción Pellizco Los comerciantes en Japón, se han utilizado previamente en Tailandia, Malasia y Singapur. Actualmente, el uso de Gopay se está probando en China.

Sudhanshu Raheja, presidente presidente de GOTO Financial, dijo que los pagos de QRIS entre países a través de la solicitud de Gopay se han desarrollado rápidamente en Singapur, Malasia y Tailandia.

«Gopay como una de las aplicaciones de servicios financieros digital La vanguardia en Indonesia continúa apoyando la iniciativa del Banco de Indonesia para expandir el acceso de QRIS entre países, con el objetivo de expansión a China en el futuro cercano «, dijo Sudhanshu a partir de su declaración, el sábado 13 de septiembre de 2025.

Dijo que Bank Indonesia había comenzado la prueba de interconexión de QRIS con un sistema de pago digital en China, con un objetivo de implementación completo a fines de 2025. A través de este juicio, los indonesios pronto podrán usar Gopay para pagar a QRI a varios comerciantes de China.

«Gopay se compromete a presentar conveniencia, seguridad y asequibilidad para sus usuarios en cada transacción, tanto a nivel nacional como cruzado», dijo.

Anteriormente, los QRI entre países habían estado disponibles en varios países de la ASEAN, incluidos Tailandia, Malasia y Singapur. Los datos de Bank Indonesia señalaron que hasta junio de 2025 el valor de las transacciones QRIS entre países había alcanzado RP 1.66 billones, mostrando el alto entusiasmo de la comunidad en la utilización de esta solución de pago digital.

Gopay presenta la función de factura dividida y sus ventajas

La presencia de pagos de Gopay en la red cruzada que se puede utilizar en Tailandia, Malasia, Singapur y ahora Japón, brinda conveniencia para que los usuarios realicen pagos en el extranjero sin la necesidad de intercambiar dinero, obtener tarifas transparentes y ayudar al turismo y a las compañías comerciales en Indonesia reciben pagos de turistas extranjeros.

«Con el desarrollo de la cooperación de transmisión cruzada, los QRI entre países son un hito importante para alentar la inclusión financiera, fortalecer la economía digital de Indonesia», dijo.