Los bocadillos oficiales en Japón pueden usar QRI, su uso en China se está probando

Yakarta, Viva – Bank Indonesia integra oficialmente el código de respuesta rápida Indonesia Standard (Pellizco) para transacción sistema pago De JapónHoy, coincidiendo con la 80ª conmemoración del Día de la Independencia de la República de Indonesia. El uso de QRI en Japón marca la expansión de QRI fuera de la ASEAN, después de Tailandia, Malasia y Singapur.

El gobernador de Bank Indonesia, Perry Warjiyo, en el lanzamiento, dijo que Indonesia nuevamente forjó un paso importante en la historia del Sistema Nacional de Pagos de Indonesia, a través de la expansión de innovaciones que facilitan las comunidades que realizan transacciones entre países.

«Desde su lanzamiento hace seis años, QRIS se ha convertido cambio de juegoR para ecosistemas de pago digital y fortalece la soberanía económica de Indonesia, que ahora ha llegado a 57 millones de usuarios. El desarrollo de las características de QRIS innovación continúa realizándose para expandir las aceptaciones y apoyar la inclusión económica y financiera digital. Una de las innovaciones mencionadas es QRIS entre países «, dijo Perry en Yakarta, domingo 17 de agosto de 2025.

Explicó, en las primeras etapas, los indonesios pueden usar QRI en 35 comerciantes en Japón escaneando JPQR Global utilizando aplicaciones de pago nacional[. Perluasan QRIS ini merupakan sinergi Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan efisiensi transaksi bagi masyarakat, serta meningkatkan hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang.

Ke depan, jangkauan merchant di Jepang akan terus diperluas sehingga masyarakat Indonesia semakin mudah bertransaksi di Jepang menggunakan QRIS. Selanjutnya, implementasi juga akan akan diperluas kepada merchant di Indonesia sehingga masyarakat dari Jepang dapat bertransaksi di Indonesia dengan memindai QRIS menggunakan aplikasi pembayaran dari negaranya.

“Inisiasi ini menjadi bukti komitmen Bank Indonesia dan industri sistem pembayaran Indonesia untuk terus memperluas jaringan pembayaran digital di kancah internasional,” tambahnya.

Bersamaan dengan ini, Bank Indonesia dan People’s Bank of China (PBoC) juga mulai melakukan uji coba interkoneksi QRIS Indonesia dan Tiongkok. Perluasan QRIS ke Tiongkok diharapkan dapat diwujudkan setelah seluruh proses ujicoba dan kesiapannya dapat berjalan dengan baik.

Konektivitas pembayaran dengan Tiongkok akan memfasilitasi perdagangan antarnegara secara lebih efisien, khususnya bagi UMKM, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata kedua negara. Uji coba akan melibatkan ASPI, UnionPay International (UPI), dan perwakilan penyelenggara jasa sistem pembayaran.

Hingga Juni 2025, implementasi QRIS Antarnegara telah menunjukkan hasil yang baik. Kerja sama QRIS Antarnegara dengan Thailand tercatat mencapai 994.890 transaksi dengan nominal sebesar Rp437,54 miliar sejak diluncurkan Agustus 2022. Volume transaksi QRIS Antarnegara Indonesia-Malaysia mencapai 4,31 juta transaksi dengan nominal sebesar Rp1,15 triliun sejak diluncurkan Mei 2023. QRIS Antarnegara dengan Singapura yang diluncurkan pada tanggal 17 November 2023 pun telah mencatatkan 238.216 transaksi dengan nominal sebesar Rp77,06 miliar.

Keberhasilan peluncuran QRIS Antarnegara Indonesia-Jepang merupakan hasil sinergi lintas otoritas antara Bank Indonesia dengan ASPI (termasuk penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran yang menjadi anggota ASPI, Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI) Jepang, Payment Japan Association (PJA), Netstars, dan lembaga keuangan yang berpartisipasi.

“BI berkomitmen untuk terus bersinergi dengan industri sistem pembayaran dan seluruh masyarakat dalam rangka memperluas akseptasi QRIS dengan didukung pengembangan inovasi fitur QRIS secara berkelanjutan dan perluasan kerja sama baik di dalam negeri maupun lintas negara,” tutupnya.