¡Los blues se vuelven locos, Bayern y Madrid son imparables!

VIVA – Competición fase de liga Campeones de Liga 2025/2026 se está poniendo más caluroso. Una serie de partidos dramáticos colorearon el partido que se llevó a cabo del miércoles al jueves temprano en la mañana WIB, 22 y 23 de octubre de 2025.

Los grandes clubes mostraron sus colmillos, mientras que las sorpresas y el drama de las tarjetas rojas y los penales aumentaron el calor de la mejor competición de clubes de Europa.

Chelsea pareció feroz con una aplastante victoria por 5-1 sobre el Ajax en Stamford Bridge. Mientras tanto, Liverpool Finalmente se recuperó de los malos resultados con una fiesta de goles en la sede del Eintracht Frankfurt.

Desde Alemania, el Bayern de Múnich no tuvo piedad del Club Brujas, continuando con su tónica perfecta esta temporada. real madrid también mantuvo su récord intacto gracias al único gol silenciador de Jude Bellingham. Juventus.

Sin embargo, no todos los partidos producen partidos de gol. Tottenham y Mónaco tuvieron que conformarse con los puntos, al igual que Atalanta, que no pudo vencer al Slavia Praga a pesar de parecer dominante.

El teatro también se presenta en Lisboa. El Sporting de Lisboa consiguió cambiar la situación gracias a dos jugadores suplentes que se convirtieron en héroes.

La competición está todavía en la mitad de la competición, pero ya se siente el aroma de las entradas para la fase eliminatoria. ¡A continuación tenéis los resultados completos de la tercera jornada de la Liga de Campeones!

Athletic de Bilbao 3-1 Qarabag

El Athletic de Bilbao se recuperó con éxito tras quedarse atrás rápidamente. Dos goles de Gorka Guruzeta más uno de Roberto Navarro aseguraron los tres primeros puntos de los representantes de LaLiga y frenaron la racha perfecta del Qarabag.

Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt

Victor Osimhen vuelve a ser la máquina de hacer goles del Galatasaray. Sus dos goles abrieron el camino a la victoria, antes de que Yunus Akgun ampliara la ventaja. Bodo/Glimt sólo puede responder una vez.

AS Mónaco 0-0 Tottenham Hotspur

¡Guglielmo Vicario aparece como un muro viviente! Su serie de salvamentos aseguró que los Spurs mantuvieran su récord sin derrota a pesar de ser bombardeados por Mónaco.

Atalanta 0-0 Slavia Praga

El Atalanta dominó, pero la dureza del portero Jakub Markovic significó que el Slavia aún así se llevara un valioso punto de Bérgamo.

Chelsea 5-1 Ajax Ámsterdam

¡Se desata una tormenta de goles en Londres! El drama de tres penales, una tarjeta roja para el Ajax y la acción clínica de Estevao a Tyrique George aseguraron que los Blues tuvieran una fiesta de goles esta noche.

Eintracht Fráncfort 1-5 Liverpool