Los Blockbuster Comercio de los Lakers los llevan 6 veces All-Star

Trabajar en las reglas de capital salarial de la NBA nunca es simple, especialmente cuando el jugador involucrado es LeBron James del Los Angeles Lakers y su hijo Bronny James. Con LeBron sosteniendo una cláusula completa sin comercio y deja en claro que quiere jugar junto a Bronny, cualquier movimiento potencial debe ser un paquete.

En Nuevo comercio simulado de Dan Angell de Sports IllustratedLa idea se plantea que el Guerreros de Golden State en realidad podría hacer que los números funcionen. La propuesta vería a los Lakers y los guerreros acordar un acuerdo que intercambia una superestrella generacional por otro All-Star establecido.

La propuesta

En el escenario de Angell, Los Ángeles envía a LeBron y Bronny a Golden State a cambio de Jimmy Butler y una selección de primera ronda de 2028.

El comercio alcanza los requisitos de la tapa casi perfectamente, gracias al acuerdo mínimo de Bronny agregado al salario de $ 54.5 millones de LeBron. Para Golden State, es una oportunidad para unir a LeBron con Stephen Curry Y persigue otro título antes de que se cierre su ventana de campeonato.

Por qué los Lakers podrían considerarlo

Por angellos Lakers «No ames la idea«De asumir el contrato de Butler, pero mover a LeBron antes de que expire su acuerdo en 2026 requeriría el mismo valor a cambio. La selección de primera ronda de 2028 endulza la oferta y se alinea con su plan a largo plazo para construir Luka Doncic.

Butler, un seis veces All-Star, sigue siendo un defensor de élite y anotador confiable, promediando 20.2 puntos, 7.4 rebotes y 5.6 asistencias la temporada pasada con Golden State. Mantiene a los Lakers competitivos a corto plazo y podrían ser volteados más tarde para obtener activos adicionales a medida que la lista reestructura alrededor de Dončić.

Por qué los guerreros y los Lakers podrían considerarlo

El lado de Golden State tiene que ver con el poder de las estrellas y el ajuste. El emparejamiento de LeBron con Curry ofrece el mejor empuje de ganar ahora. Agregar Bronny continúa dando a LeBron la oportunidad de compartir la cancha con su hijo en los últimos años de su carrera, mientras proporciona a los Guerreros a un guardia joven y comprometido a desarrollar.

Es un gran swing que sacrifica la versatilidad de Butler por el impulso ofensivo y de juego incomparable que LeBron proporciona, incluso a los 40 años.

Funcionaría?

Para los Lakers, es un paso hacia el futuro sin patear completamente en el presente. Para los Warriors, es una apuesta totalmente en la apuesta que podría entregar otro anillo antes de que termine el mejor momento de Curry.

Como señala AngellEl acuerdo requeriría la cooperación de todos los lados, especialmente dada la cláusula de no comercio de LeBron. Pero si todos se firmaran, sería uno de los movimientos más acelerados en la historia de la liga.