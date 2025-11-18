Los BLO boicotean el trabajo de SIR en Kerala después del suicidio de un oficial







El Revisión Intensiva Especial (SIR) en Kerala se vio afectado en todo el estado el lunes cuando los oficiales a nivel de cabina (BLO) boicotearon el trabajo luego del suicidio de un oficial supuestamente debido a la tensión laboral. Aneesh George, de 44 años, miembro de la OBL en Payyannur, Kannur, fue encontrado ahorcado en su casa el domingo.

Familiares y residentes alegaron que tomó la medida extrema debido a presiones laborales. Varios sindicatos de empleados del gobierno estatal, incluido el Consejo de Acción de Empleados del Gobierno Estatal y el Comité Conjunto de Organizaciones de Servicios Docentes, realizaron protestas en la oficina del Director Electoral en Thiruvanathapuram y en los recaudadores de distrito, exigiendo que las autoridades se abstuvieran de ejercer una presión excesiva sobre los BLO y consideraran posponer el SIR.

El Asociación de ONG de Kerala También organizaron protestas en todo el estado, exigiendo que se detuvieran los procedimientos SIR para evitar más suicidios. Mientras tanto, el cuerpo de George fue entregado a sus familiares después de la autopsia del lunes.

La familia de George reiteró que había estado bajo una fuerte presión laboral relacionada con el SIR. El líder de la oposición, VD Satheesan, afirmó que una investigación preliminar indicaba que también debería examinarse el papel de los trabajadores del CPI(M) en el suicidio de George.

