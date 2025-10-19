Los Blackhawks intentan escabullirse mediante exenciones

El chicago Los Blackhawks, que tuvieron un comienzo sorprendentemente fuerte, hicieron un movimiento intrigante el sábado. El club colocó un delantero profundo en waivers, con la esperanza de lograrlo.

Esa profundidad hacia adelante es joey anderson. El jugador de 27 años ha estado fuera por una lesión en la parte inferior del cuerpo y no ha jugado para los Blackhawks esta temporada.

Anderson (CHI) sobre exenciones

Anderson se encuentra en el segundo año de un contrato de dos años con un AAV de 800.000 dólares. El nativo de Minnesota fue el Diablos de Nueva Jersey‘ Selección de tercera ronda del Draft de la NHL de 2016. Después de dos temporadas con los Devils, pasó parte de tres temporadas con los Toronto Maple Leafs.

Los Leafs terminaron transfiriéndolo en la fecha límite de cambios de 2023 en un acuerdo que envió a Sam Lafferty y Jake McCabe a Toronto. Desde entonces, Anderson ha sido un habitual de los Blackhawks.

Su mejor año llegó en la 2023-24 cuando disputó 55 partidos, anotando cinco goles y 17 puntos. La temporada pasada, Anderson logró sólo una asistencia en 18 partidos.

Como tal, no es una sorpresa impactante que Anderson llegue al waiver. La medida probablemente responde a la necesidad de que Anderson tenga algo de tiempo de juego en la AHL. Si lo logra, se reportará a los Rockford IceHogs.

Suponiendo que lo aclare, es posible que todavía haya un papel para Anderson en Chicago. El extremo veterano podría desempeñar un papel si las lesiones se convierten en un problema para el club en algún momento.

Los Blackhawks podrían perder a Anderson por un reclamo de exención

Existe la posibilidad de que los Blackhawks pierdan a Anderson debido a un reclamo de exención. Los equipos de la liga ya han estado sintiendo el virus de las lesiones esta temporada. Por lo tanto, agregar un delantero profundo podría estar en su radar, especialmente como seguro.

Anderson podría ser un sólido 13th o 14th delantero en un equipo que podría tener pocos jugadores de nivel NHL. Es posible que equipos como los San Jose Sharks, Boston Bruins o Buffalo Sabres quieran echarle un vistazo a Anderson.

Si bien es más que probable que Anderson salga libre, podría generar cierto interés dado su contrato asequible. Los equipos tendrán hasta las 2 pm EST del domingo para reclamar a Anderson. De lo contrario, Anderson se dirigirá a la AHL sin ningún obstáculo.

Chicago no tiene un lugar real para Anderson

Los Blackhawks realmente no tengo un lugar para Anderson en este momento. Si bien podría ser un delantero útil, es posible que el club no quiera que esté en el palco de prensa en este momento. Dado que viene de una lesión, conseguir el tiempo de juego que tanto necesita sería lo mejor para Anderson.

Los últimos seis puestos de los Blackhawks parecen estar listos a menos que el club decida trasladar a Lukas Reichel. Además, otros delanteros profundos como Lafferty y Colton Dach podrían ceder el paso a Anderson en algún momento. Pero dado que los Blackhawks están jugando mucho mejor de lo esperado, es difícil imaginar que Anderson tenga una oportunidad en este momento.

En general, los Blackhawks tienen un excedente de delanteros útiles. Por lo tanto, es posible que un intercambio no esté descartado. Los equipos desesperados por profundidad debido a las lesiones esta temporada pueden darle a Anderson una segunda mirada.