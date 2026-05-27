Los Bills y los Chiefs reciben una advertencia importante sobre los Bengals antes de la temporada 2026

El Bengals de Cincinnati están entre los equipos que han sido agresivos esta temporada baja para mejorar su plantilla y luchar por un Super Bowl. Después de perderse los playoffs por tercera temporada consecutiva, los Bengals buscan regresar a la postemporada.

En la agencia libre, los Bengals firmaron a Jonathan Allen, Boye Mafe y Bryan Cook. Luego, días antes del 2026 NFL Draft, Cincinnati apretó el gatillo de un intercambio cuando enviaron la selección número 10 al Gigantes de Nueva York para Dexter Lawrence II.

Como resultado de esta agresiva temporada baja, el analista de la NFL Jason McCourty cree que los Bengals serán uno de los principales contendientes en la AFC este año, por delante de los Jefes de Kansas City, billetes de búfaloy Cuervos de Baltimore.

«Al canjear por Dexter Lawrence, los movimientos que hicieron consiguieron que los ganadores del Super Bowl estuvieran en el lado defensivo del balón, y han devuelto a los 11 titulares en el lado ofensivo», McCourty dijo en la edición del 26 de mayo de “Up & Adams”.

“Este es un equipo de la AFC donde es difícil argumentar que Kansas City, Baltimore y Buffalo tienen significativamente más posibilidades que los Cincinnati Bengals.

«He visto a Burrow hacerlo. Lo he visto llegar a un juego de campeonato. Tengo a Cincinnati justo en la cima con el resto de los contendientes de la AFC y su capacidad para llegar al Super Bowl».

Por qué los Bengals podrían ser uno de los mejores equipos de la AFC

Además, McCourty entró en detalles sobre por qué está tan entusiasmado con la temporada 2026 de los Bengals. A pesar de que los Bengals se quedaron cortos en las últimas tres temporadas, Cincinnati ha hecho lo suficiente para que Joe Burrow cante las alabanzas de la directiva de cara a la próxima campaña.

«Me encanta lo que han hecho los Bengals», añadió McCourty. “Recuerdo estar en el set de ESPN y estábamos hablando de Joe Burrow y comparando números uno al lado del otro: Joe Burrow y Andrew Luck, la cantidad de veces que fueron despedidos, la cantidad de veces que fueron golpeados y cuántos juegos jugaron.

“Joe Burrow dijo: ‘Terminaré cuando no me esté divirtiendo’. Y estás sentado ahí pensando, espera, ¿Joe Burrow se jubilará anticipadamente? ¿Quiere salir de Cincinnati? Y ahora avanza rápidamente hasta el inicio de los entrenamientos fuera de temporada.

“Cada vez que lo entrevistan, de lo único que habla es: ‘Tenemos todo lo que necesitamos aquí en el vestuario para salir y ganar un Super Bowl y ganar un montón de juegos este año’. Está extasiado con lo que ha hecho la organización y no recuerdo la última vez que dijimos eso sobre los Cincinnati Bengals”.

Información privilegiada sobre el futuro de Joe Burrow en Cincinnati

Los Bengals han puesto todas sus fichas sobre la mesa para demostrarle a Burrow que pueden construir un contendiente al campeonato a su alrededor mientras todavía está en su mejor momento. No obstante, Albert Breer, experto en la NFL de Sports Illustrated, compartió recientemente su opinión sobre el futuro de Burrow después de recibir una pregunta sobre si el mariscal de campo pasará toda su carrera en Cincinnati.

«Este tipo de preguntas habrían sido absurdas hace 20 años», Breer escribió en su artículo de correo del 6 de mayo.. “Pero teniendo en cuenta la situación actual de la NFL y la situación de los deportes profesionales en general, en lo que respecta al movimiento de jugadores, es difícil descartar la idea de que Joe Burrow pueda terminar en otra parte.

«Si realmente quieres profundizar en ello, creo que el estudio de caso más relevante para el futuro de Burrow es Matthew Stafford. Burrow tiene ahora 29 años, ha transcurrido seis temporadas en su carrera, ha llegado a los playoffs dos veces, avanzó al juego por el título de la AFC en ambas ocasiones y llegó al Super Bowl después de su segunda temporada como profesional».