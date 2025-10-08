El billetes de búfalo están cambiando parte de su profundidad como apoyador, separándose de un jugador joven y prometedor que se unió al equipo hace apenas dos semanas y trayendo de regreso una cara familiar.

El equipo anunciado el martes que liberaron al linebacker Otis Reese IV de su equipo de práctica. El Facturas había fichado a Reese a finales de septiembre, añadiendo un jugador que apareció en 13 partidos la temporada pasada y dando un impulso a una posición que había sido golpeada por algunas lesiones.

El Facturas Usó el lugar vacante en el equipo de práctica para traer de regreso a un jugador con aún más experiencia en Buffalo.

Los proyectos de ley pasan de Otis Reese IV

Reese había entrado en el NFL como agente libre no reclutado en el draft de 2023, pasando de su posición universitaria como safety a jugar como apoyador en la NFL. Reese mostró cierta versatilidad durante su estadía en Tennessee, convirtiendo al equipo de práctica en su temporada de novato y pasando algo de tiempo en defensa y equipos especiales.

Reese creció en su rol la temporada pasada, formando parte del roster de 53 hombres y jugando en 13 de los 17 juegos del equipo con dos aperturas. Como Jeremy Brener de Si.com Como se señaló, Reese era conocido como un apoyador versátil que contribuía en gran medida en equipos especiales.

Brener agregó que Reese estaba en camino de regresar al Titanes en un rol de equipos especiales en 2025, pero algunas incorporaciones tardías a la lista como apoyador llevaron al equipo a despedirlo.

El Facturas usó el lugar abierto en su equipo de práctica para traer de vuelta Espectro de Baylónun apoyador que pasó las tres temporadas anteriores en Buffalo y comenzó una racha de juegos en 2024 cuando el equipo sufrió lesiones.

Los Bills pierden a dos apoyadores por lesión

El Facturas Necesitaba algo de ayuda como apoyador después de las lesiones de Matt Milano y Dorian Williams, lo que los llevó de regreso al confiable Spector. El equipo ya contrató al apoyador del equipo de práctica Jimmy Ciarlo a la plantilla activa antes del juego de la semana pasada y solo tiene otros tres apoyadores sanos de cara al juego de la próxima semana: Terrel Bernard, shaq thompsony Joe Andreessen.

Spector tiene grandes posibilidades de ser elevado a la lista activa para el partido del lunes contra el Halcones de Atlantay el entrenador en jefe Sean McDermott insinuó que el Milano no regresará a tiempo. Volvió a agravar una lesión en el pectoral que ya lo había mantenido fuera durante dos semanas, y McDermott dijo que está “semana a semana”.

El Facturas ya están lidiando con otras lesiones en su defensa, incluido el tackle defensivo Ed Oliver y los cornerbacks novatos Maxwell Hairston y Dorian Strong. El equipo también dio un impulso a esa posición, trayendo de vuelta al esquinero Jalen Kimber al equipo de práctica esta semana para llenar el lugar que quedó vacante por la elevación de Ciarlo a la lista activa.