Los Bills consiguen un tackle defensivo novato ‘intrigante’ después de perder al titular clave

El billetes de búfalo están cambiando de plantilla después de la lesión de Ed Oliver, incorporando una cara familiar en la línea defensiva y añadiendo también a un novato que se ganó algunos elogios al salir de la universidad.

El equipo anunció esta semana que Oliver iba a ser operado luego de sufrir un desgarro en el bíceps en la victoria del domingo sobre los panteras de carolina. La lesión es un duro golpe para la línea defensiva de Buffalo, pero el equipo ya ha traído algo de ayuda en la forma del veterano Jordan Phillips y el novato Tommy Akingbesote.

Los billetes añaden profundidad joven

Los Bills ya habían utilizado las tres elevaciones del equipo de práctica para Phillips, dejando al equipo con sólo dos opciones: ficharlo al roster activo o dejarlo libre. Los Bills optaron por incorporar al veterano al roster apenas dos días después de su gran actuación contra Carolina, donde registró una captura.

Los Bills también firmaron al safety Jordan Poyer en el roster activo, dándoles espacio en el equipo de práctica para agregar a Akingbesote. El ex destacado de Maryland fue una selección de séptima ronda del draft por vaqueros de dallas este año, pero no logró formar parte de la lista activa.

Akingbesote fue visto como un proyecto, según el analista Ryan Fowler de The Draft Network señalando que tiene las herramientas para convertirse en titular, pero algunas áreas de su juego necesitan más desarrollo.

«Tommy Akingbesote, un atleta maduro y experimentado con cuatro años de experiencia en el frente defensivo de los Terrapins, es un prospecto intrigante a lo largo de la línea defensiva, que ofrece una combinación de poder, rapidez y ventaja cruda», escribió Fowler. «Posee una estructura bien construida con la capacidad de anclarse contra la carrera y al mismo tiempo muestra rasgos disruptivos como cazamariscales. Tiene un primer paso rápido para un jugador de su tamaño, lo que le permite ganar ventaja temprana contra los bloqueadores interiores».

Fowler sugirió que Akingbesote podría hacer algunas contribuciones limitadas al principio y eventualmente convertirse en una empresa más confiable. NFL jugador.

“Si bien puede que no sea un contribuyente instantáneo en tres intentos, su capacidad para detener la carrera y mostrar rasgos disruptivos como cazamariscales lo convierten en una opción de desarrollo prometedora con ventajas para el titular”, escribió Fowler.

Las facturas pueden necesitar más ayuda

Dado que es probable que Akingbesote no contribuya mucho al principio, es posible que los Bills necesiten buscar más ayuda fuera de la organización para llenar el vacío dejado por la lesión de Oliver. Reportero Matt Parrino de Syracuse.com sugirió que los Bills podrían tener algunos objetivos en la fecha límite de cambios de la NFL de la próxima semana, incluido otro jugador familiarizado con la organización.

“La conexión más fácil de hacer es Jets de Nueva York El tackle defensivo Harrison Phillips, a quien los Bills seleccionaron», escribió Parrino. «Sólo viene con un tope salarial de $4 millones. El intercambio podría incluir que los Jets obtengan suficiente cantidad para encajar en el espacio limitado del tope salarial de los Bills, estimado en $2.5 millones por Spotrac.com”.

Los Bills también podrían tener algo de ayuda interna, especialmente con el regreso del ala defensiva Michael Hoecht y del liniero defensivo Larry Ogunjobi después de cumplir suspensiones de seis juegos. Hoecht fue particularmente efectivo contra los Panthers, acosando al mariscal de campo Andy Dalton como parte de un esfuerzo que condujo a siete capturas.