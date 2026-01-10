Los Bills anuncian noticias importantes sobre James Cook antes del juego de playoffs

billetes de búfalo El corredor James Cook obtuvo el primer título de carrera de la franquicia en 50 años y, además, obtuvo un gran honor nacional.
El Proyectos de ley anunciados el sábado que Cook fue nombrado All-Pro del segundo equipo, quedando sólo detrás de Bijan Robinson del Halcones de Atlanta. Cook obtuvo el título terrestre después de un fin de semana final emocionante y ahora se dirigirá a los playoffs buscando llevar a su equipo a una sorpresa.
Los proyectos de ley comparten el honor de James Cook
Como señaló el equipo en su anuncio de los honores All-Pro de Cook, el corredor de los Bills tuvo una temporada estelar que incluyó el primer título terrestre de la franquicia desde OJ Simpson en 1976.
“Cook llevó a los Bills al equipo terrestre número uno en la NFL y ganó el título por tierra, liderando a los corredores en la temporada regular en yardas por tierra», señaló el equipo en su anuncio. «Registró 309 acarreos para 1,621 yardas y 12 touchdowns. Fue tercero en acarreos, sexto en puntajes por tierra y segundo en promedio de yardas por acarreo (5.2) al final de la Semana 18”.
El equipo notó un gran momento para Cook cuando superó las 200 yardas en una victoria sobre el eventual campeón de la NFC Sur. panteras de carolina.
«La Semana 8 contra los Panthers fue la mejor actuación de Cook en términos de yardas terrestres», señaló el equipo. «Registró su única actuación de más de 200 yardas de la temporada 2025 con 216 yardas terrestres en 19 acarreos. También tuvo dos touchdowns en ese juego. Este fue uno de los nueve partidos en los que tuvo 100 o más yardas por tierra».
