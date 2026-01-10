Los Bills anuncian noticias importantes sobre James Cook antes del juego de playoffs

Los proyectos de ley comparten el honor de James Cook

Como señaló el equipo en su anuncio de los honores All-Pro de Cook, el corredor de los Bills tuvo una temporada estelar que incluyó el primer título terrestre de la franquicia desde OJ Simpson en 1976.

“Cook llevó a los Bills al equipo terrestre número uno en la NFL y ganó el título por tierra, liderando a los corredores en la temporada regular en yardas por tierra», señaló el equipo en su anuncio. «Registró 309 acarreos para 1,621 yardas y 12 touchdowns. Fue tercero en acarreos, sexto en puntajes por tierra y segundo en promedio de yardas por acarreo (5.2) al final de la Semana 18”.

El equipo notó un gran momento para Cook cuando superó las 200 yardas en una victoria sobre el eventual campeón de la NFC Sur. panteras de carolina.