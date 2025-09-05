‘Los bibliotecarios’, ejecutivo producido por Sarah Jessica Parker

«Los bibliotecarios«Ha presentado su avance oficial antes de un lanzamiento global este otoño.

Dirigido por Kim A. Snyder, «Los bibliotecarios» es un documental que sigue a los bibliotecarios de la ciudad pequeña en Granbury, Texas, que se han encontrado en el centro de un movimiento a gran escala para defender la libertad de información intelectual mientras luchan contra las prohibiciones de libros legislativos en su ciudad natal.

«Cuando comenzamos este viaje hace tres años y medio, nos sorprendió el coraje de lo que se convertiría en un elenco diverso de patriotas inspiradores que luchan con gran riesgo para proteger nuestros derechos de la Primera Enmienda», dijo Snyder. «Nuestra visión evolucionó para crear un mosaico tejiendo sus historias en el contexto de un momento históricamente único, imbuido por las referencias de archivo, una puntuación original de Nico Muhly y referencias a algunos de nuestros libros más desafiados».

La película está programada para una carrera de dos semanas en el foro de cine en Nueva York, a partir del 3 de octubre, y una semana en Los Ángeles a partir del 10 de octubre en Laemmle Royal, seguido de un despliegue nacional dirigido por 8 arriba en más de 40 ciudades de todo el país.

La gira también incluirá proyecciones especiales y conversaciones en el ayuntamiento en asociación con bibliotecas locales y grupos comunitarios en regiones de todo el país que se ven afectadas por los esfuerzos de censura.

Dogwoof, que maneja las ventas internacionales en la película, lanzará la película en cines selectos en todo el Reino Unido e Irlanda a partir del 26 de septiembre. La película también tendrá estrenos de transmisión en Storyville Strand y lentes independientes de la BBC más adelante en la temporada.

La película fue producida por Snyder, Janique L. Robillard («Muerte por números»), Maria Cuomo Cole («Newtown», «The Hunting Ground») y Jana Edelbaum («Beyond Utopia»). Sarah Jessica Parker Ejecutivo producido a través de sus bonitos partidos con guijarros.

Después de su debut en Sundance, «Los bibliotecarios» tocaron más de 50 festivales nacionales e internacionales, incluidos SXSW, Full Frame, DC/DOX, Frameline, Miami, Sarasota, Florida, Atlanta, Dallas, Seattle, Phoenix, Traverse City, Mich., Denver, Woodstock, Vineyard, Vineyard, Nantucket, Mass. Y Mass. The Targin, Mass. Han Won Je Wood, Won Je Wood, Won Won Je Worn, Won The Thilm. Premios de audiencia.

Otros créditos incluyen a los editores Mark Becker, María Gabriela Torres, Leah Boatright y Austin Reedy; Cinematógrafos Paulius Kontijevas, Amy Bench, Derek Wiesehahn; y el compositor Nico Muhly.

Mira el trailer a continuación: