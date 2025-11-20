Los besos comenzaron hace 20 millones de años con nuestros ancestros simios







Los investigadores han llevado a cabo el primer intento de reconstruir la historia evolutiva del beso utilizando un entre especies Enfoque basado en el árbol genealógico de los primates. Los resultados indican que besar es un rasgo antiguo en los grandes simios, que evolucionó en el ancestro de ese grupo hace 21,5-16,9 millones de años. Se mantuvo a lo largo de la evolución y todavía está presente en la mayoría de los grandes simios. El equipo también descubrió que nuestros parientes humanos extintos, los neandertales, probablemente también se besaban. Este hallazgo, junto con estudios previos que muestran que los humanos y los neandertales compartían microbios orales (a través de la transferencia de saliva) y material genético (a través del mestizaje), sugiere fuertemente que los humanos y neandertales se besaron.

