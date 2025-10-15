Los Bengals se acercaron al mariscal de campo retirado antes del intercambio de Flacco

t

él Bengals de Cincinnati realizó un gran intercambio con el marrones de cleveland la semana pasada en un intento por salvar su temporada. despues de estrella joe madriguera sufrió una lesión en la segunda semana, los Bengals se quedaron luchando por encontrar un reemplazo que pudiera mantenerlos a flote en ausencia de Burrow. Pasando a la copia de seguridad, Jake BrowningLos Bengals lucharon mucho y su inicio de 2-0 rápidamente se convirtió en 2-3. Poco después, el equipo cambió por Joe Flacodándoles un veterano experimentado en el centro.

Pero Flacco no fue la primera opción de los Bengals para reemplazar al lesionado Burrow. Antes de realizar el intercambio con los Browns, los Bengals preguntaron sobre la disponibilidad del mariscal de campo recientemente retirado. Derek Carr.

¿Carr a los Bengals?

Los Bengals se aseguraron de hacer su debida diligencia antes de adquirir a Flacco, buscando a muchos otros jugadores para firmar. Y según el hermano de Carr, David, él estaba entre los jugadores que los Bengals estaban interesados ​​en incorporar. Pero debido a varios factores, incluida la inminente presencia de Burrow, Carr optó por permanecer retirado.

«A Derek le gustaría estar en una situación en la que obviamente es un equipo que realmente necesita a alguien que entre y se encargue de ellos a largo plazo». david dijo. «Existe la sensación de que tal vez Joe Burrow podría regresar en algún momento de este año, al menos tratar de regresar. No sé si Derek se sentiría cómodo estando en una situación en la que, digamos, entrara en una situación de equipo en la que el mariscal de campo estaba lastimado y los empujó hasta el final, llegaron a los playoffs, y luego tuvo que quedarse al margen».

Carr se retiró de la NFL en mayo de este año debido a un dolor de larga duración en el hombro derecho provocado por un desgarro del labrum y otras afecciones. Si bien el anuncio se consideró una sorpresa, Carr no quería seguir jugando si no estaba rindiendo al alto nivel al que estaba acostumbrado. Y aunque Carr está feliz en su retiro, todavía está entrenando y manteniéndose listo en caso de que sea factible regresar a la NFL.

¿Podría regresar Carr?

Carr dice que su hombro no se siente lo suficientemente bien para jugar, pero sus estadísticas de las dos últimas temporadas demuestran que todavía es muy bueno en el fútbol. En su primera temporada con el Santos de Nueva Orleans En 2023, Carr jugó en los 17 juegos, completando el 68,4% de sus pases para 3878 yardas, 25 touchdowns y ocho intercepciones. La temporada pasada, a pesar de jugar solo 10 juegos, Carr completó el 67.7% de sus pases para 2,145 yardas, 15 touchdowns y cinco intercepciones, registrando su mejor índice de pasador desde 2020 con 101.0.

Y al hablar sobre el estado de Carr sobre la posibilidad de regresar, David dijo que a pesar de que está disfrutando del retiro, Carr está listo para jugar en cualquier momento si es una buena situación.

«Creo que si se presenta un escenario, que históricamente ha surgido, y obviamente Dios no lo quiera, no quieres que un mariscal de campo en un equipo que es contendiente caiga, pero estas cosas suceden, entonces Derek definitivamente estará listo si surge esa situación». david dijo.