Los Bengals rechazaron una oferta comercial masiva por Joe Burrow: informe

Los rumores comerciales continúan dando vueltas Bengals de Cincinnati Mariscal de campo Joe Burrow.

Madriguera ha sido dNo ha hecho ningún favor a estos rumores en sus recientes conferencias de prensa.. Tienen el tono de un jugador superestrella que está descontento y no quiere comprometerse a largo plazo con la franquicia.

En la defensa de los Bengals, ganan juegos en su mayor parte cuando el propio Burrow puede mantenerse sano. Los Bengals tienen marca de 41-32-1 en juegos en los que Burrow es titular.

Mientras los rumores comerciales continúan circulando, ha aparecido un nuevo informe. Es un informe que cubre la Delfines de Miami intentando un intercambio antes del Draft de la NFL 2020.

Los Dolphins ofrecieron a los Bengals un botín por Joe Burrow

El informe proviene del legendario. ESPN periodista Adam Schefter. Considere su informe del 20 de diciembre:

“Mucho antes del delfines en el banquillo Tua Tagovailoa y se volvió novato Quinn EwersHicieron un esfuerzo para conseguir al mariscal de campo al que se enfrentarán el domingo. joe madriguera.

Antes del 2020 NFL En el draft, los Dolphins ofrecieron a los Bengals cuatro selecciones de primera ronda a cambio de la selección número 1 y la capacidad de seleccionar a Burrow, dijeron fuentes de la liga a ESPN..

Los Bengals se negaron incluso a participar en discusiones y cerraron la investigación comercial antes de que pudiera ganar impulso, según las fuentes.

Los Cincinnati Bengals rechazaron la masiva oferta comercial. Cuatro selecciones de primera ronda están cambiando la franquicia. Sin embargo, también lo fue la adquisición de Joe Burrow. Los Dolphins seleccionaron a Tua Tagovailoa con la quinta selección general de ese draft.

Los delfines viven con la realidad de que el comercio está siendo rechazado

Los Dolphins han decidido enviar a la banca a Tua Tagovailo. Ha sido relegado al QB de emergencia de Miami el domingo contra los Bengals.

Adam Schefter también informa que los Dolphins se están preparando para mover al mariscal de campo esta temporada baja. Schefter explicó que sería muy complicado para Miami lograrlo.

Él lo compara con el Tejanos de Houston‘ canjeando a Brock Osweiler en 2017. Es posible que los Dolphins tengan que encontrar un pretendiente comercial y proporcionarles una compensación adicional para hacerse cargo de parte del dinero.

Cincinnati en una situación difícil con Joe Burrow

Los Bengals obviamente salieron ganadores de este. Sin embargo, cinco años después, el futuro de Burrow en Cincinnati parece particularmente sombrío.

¿Podrían los Bengals en realidad ¿Pasar de Joe Burrow? Sí, es la NFL y cualquier cosa puede pasar. Obviamente no lo preferirían, pero es posible que algo tenga que ceder con la evidente insatisfacción actual de Burrow.