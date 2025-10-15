Los beneficiarios del programa MBG alcanzan los 35,4 millones, siete veces la población de Singapur

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto hablar sobre el programa Comidas nutritivas gratis (MBG). Hasta ahora, dijo Prabowo, hasta 35,4 millones de beneficiarios han recibido el programa MBG.

Prabowo dijo que el número de beneficiarios del programa MBG era casi siete veces mayor que la población de Indonesia. Singapur.

Así lo transmitió Prabowo durante una discusión con el presidente y editor en jefe de Forbes, Malcom Stevenson Jr (Steve Forbes) en Yakarta, miércoles 15 de octubre de 2025.

Prabowo también reveló que el número de cocinas que producen alimentos para MBG por día ha llegado a 11.900 cocinas.

«Estoy orgulloso de decir, como (los últimos datos, ed.) hace unas horas, actualmente tenemos 11.900 cocinas (MBG), y hoy hemos alimentado a 35,4 millones de personas. Es decir, 35,4 millones, y sí, eso es (casi) siete veces (la población de) Singapur. Así que alimentamos siete veces (la población) de Singapur todos los días», dijo Prabowo.

Prabowo luego explicó las razones por las que hizo del MBG un programa prioritario para su gobierno. Dijo que muchos países, uno de los cuales es India, han iniciado hace mucho tiempo programas de almuerzos gratuitos para niños en edad escolar.

India, que según Prabowo tiene un ingreso per cápita más bajo que Indonesia, ya ha proporcionado almuerzos gratuitos a los escolares.

«Brasil también ejecuta este programa de almuerzo gratis. Entonces, cuando me propuse (diseñar el programa MBG, ed.), creo que era 2023, y en ese momento había 77 países que habían implementado programas de almuerzo gratis, y dije que Indonesia debería ser el país 78 o 79. Comenzamos a diseñarlo y lo hicimos una de las promesas. campañay lo diseñamos nosotros», dijo Prabowo.

Sin embargo, el deseo de implementar un programa de comidas nutritivas gratuitas ha existido desde que el presidente Prabowo realizó una gira por Indonesia durante la campaña para las elecciones presidenciales.

Prabowo le dijo a Steve que se había postulado para un cargo cinco veces en los últimos 20 a 25 años.

«Cinco veces corrí, cuatro veces perdí y la última vez gané. Lo que quiero decir, durante la campaña, estas cinco campañas, recorrí muchas zonas, a pueblos, y cada vez que iba, veía niños pequeños saludándome. Ellos vinieron y me saludaron, me acerqué y les pregunté sus edades, y ahí me sorprendí, porque cuando pensé que solo tenían 4 años por sus cuerpos pequeños, resultó que ya tenían 10 años. También había niñas que Pensé que tenía 5 años, resulta que ya tiene 11 años. «Me sorprendió porque vi de primera mano el retraso del crecimiento y la desnutrición», dijo en respuesta a la pregunta de Steve.