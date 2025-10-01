Los beneficiarios de asistencia social se espesaron por 30 millones de kpm en el trimestre IV-2025

Yakarta, Viva – El gobierno planea finalizar la política de engrosar la asistencia social (Asistencia social) para 30 millones de familias beneficiarias (KPM) y trabajadores en el cuarto trimestre de 2025. Este paso es parte de estímulo La economía se derramó al final del año para mantener el poder adquisitivo de las personas.

Sin embargo, el ministro coordinador de la economía Airlangga Hartarto, no ha podido especificar el monto del presupuesto preparado porque la política es porque todavía está en la etapa de finalización.

«El gobierno proporcionará un estímulo adicional (engrosamiento) en el cuarto trimestre del presidente.

«Esto se está finalizando en la próxima semana», agregó.

Además, el gobierno también distribuirá 10 kilogramos de arroz y 2 litros de petróleo dirigido a 18.3 millones de kpm en octubre y noviembre de 2025. Asistencia alimento se canalizará a la vez (Rapel).

Este programa de asistencia alimentaria es uno de los 17 paquetes de políticas económicas del gobierno que se implementaron para 2025 y 2026. El objetivo es reducir la carga de los gastos familiares pobres y vulnerables, mantener la seguridad alimentaria del hogar, para ayudar a controlar la inflación.

Ministro de Asuntos Económicos Coordinadores, Airlangga Hartarto en el complejo del Palacio Presidencial

Anteriormente, Airlangga dijo que el gobierno preparó una serie de estrategias para mantener el crecimiento económico en 2025, que van desde la aceleración de la absorción del gasto gubernamental, la inversión según el plan, hasta el estímulo adicional en el cuarto trimestre de 2025.

«Primero, vemos que el gasto gubernamental será positivo. Así que eso también es bueno. En segundo lugar, también monitoreamos la inversión continuando de acuerdo con la planificación. Tercero, el estímulo publicado en el cuarto trimestre es cerca de 2 mil millones de dólares. (Hormiga)