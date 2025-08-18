Los Bears tienen un gran dolor de cabeza en el tackle izquierdo, pero uno bueno

El Bears de Chicago Ingresó al campamento de entrenamiento sabiendo que su pregunta más apremiante no era en el quarterback, el corredor o incluso el corredor de borde. Estaba en el tackle izquierdo, la posición encargada de proteger Caleb Williams ‘ lado ciego. El entrenador en jefe Ben Johnson ha sido claro sobre lo que quiere: claridad.

«Ben Johnson quiere que un jugador en esta competencia de tackle izquierdo salga y diga: ‘Este es mi trabajo'», Courtney Cronin de ESPN informó.«Tomarlo, para proporcionar claridad a este equipo. Todavía no tienen eso».

Cronin agregó que Johnson ha dejado la puerta abierta para reevaluar la posición incluso después de que comience la temporada, especialmente con el adiós de los Bears en la Semana 5. «Van a dejar la puerta abierta para comenzar potencialmente la temporada con un tackle izquierdo y luego evaluar cómo se ven las cosas en los primeros cuatro juegos», dijo Cronin. «Afortunadamente tienen ese adiós de la semana 5 para reiniciar y reevaluar dónde está todo, potencialmente haciendo un cambio en ese punto».

La competencia que apareció originalmente Braxton Jones, Ozzy Trapilo, y Llame a Amegadjie solo se ha vuelto más complicado. Theo Benedet, Un agente libre no reclutado en 2024, ha surgido en la mezcla con repeticiones del primer equipo y comenzó en el tackle izquierdo con la segunda unidad el sábado contra el Buffalo Bills. Para Johnson, el ascenso de Benedet es evidencia de que nada está garantizado.

No hay ganador claro en el tackle izquierdo

Johnson admitió Después del juego contra los Bills de que esta fue una gran prueba para los cuatro hombres que compitieron por el papel inicial de tackle izquierdo.

«Creo que este juego va a recorrer un largo camino … Entramos en este juego pensando que sería un gran para evaluar». Pero si bien el juego proporcionó mucha película, no ofreció el tipo exacto de claridad que el cuerpo técnico esperaba.

Jones recibió el asentimiento en el tackle izquierdo con la ofensiva del primer equipo, pero jugó en solo dos unidades. Benedet comenzó en LT con la segunda unidad, con el tackle izquierdo de Manning mientras Trapilo cambió al tackle derecho. Amegadjie, que todavía parece estar trabajando a través de una lesión en la pierna, manejó las fotos con la tercera unidad en LT. La rotación permitió a los entrenadores obtener miradas extendidas a cada jugador, pero para el pitido final, no había un claro ganador.

Jones tiene la ventaja de la experiencia con 40 aperturas en tres temporadas, pero su inconsistencia sigue siendo un problema. El entrenador de línea ofensiva Dan Roushar elogió a Jones por mostrar una mejora en las prácticas conjuntas a principios de este mes, pero pidió su tendencia a «volver a» volver a los malos hábitos durante los juegos. Para Johnson, la jugada ascendente ha mantenido la puerta abierta.

Benedet es el verdadero comodín. Después de pasar por alto en gran medida para comenzar la temporada baja, el ex destacado de la Universidad de Columbia Británica ha impresionado con su versatilidad y juego constante. Johnson admitió que ha hecho un «argumento fuerte» para un papel más importante.

Mientras tanto, Trapilo tiene la experiencia de jugar en ambos lugares de aparejo, pero aún no ha aprovechado su oportunidad de comenzar en el tackle izquierdo todavía. Y desafortunadamente para Amegadjie, parece que podría ser otro fracaso de la tercera ronda para Ryan Poles a menos que realmente pueda cambiar las cosas.

¿Una solución temporal o una respuesta a largo plazo?

El desafío de los Bears no es solo encontrar la mejor opción para la Semana 1; Está determinando si alguno de estos jugadores puede ser la solución a largo plazo. Johnson lo ha dejado claro que esto «no va a ser una puerta giratoria». Pero también están sus comentarios sobre la reevaluación del puesto después de la semana de descanso.

Esa flexibilidad podría resultar crucial. La oficina principal de Chicago puede permitirse el lujo de «jugar sus cartas correctamente» y unir una solución a corto plazo en 2025. Si ni Jones, Trapilo, Amegadjie o Benedet muestran que pueden ser el tackle izquierdo del futuro, los Bears podrían apuntar a una franquicia en la primera ronda del draft del próximo año.

Pero esa es una conversación que mucha gente no está dispuesta a tener.

¿Y adivina qué? La competencia es buena. Debe celebrarse que un liniero ofensivo no reclutado ha superado a las expectativas, y solo hace que los otros tres jugadores trabajen aún más duro.

Por ahora, la competencia continúa. Cada práctica, cada chasquido de pretemporada y, en última instancia, cada representante de temporada regular tendrá peso. Johnson quiere que uno de los muchachos tome el trabajo. Hasta que eso suceda, la posición más importante en la línea ofensiva de Chicago permanece inestable, y la presión para proteger a su preciado mariscal de campo se vuelve más pesado cada día.