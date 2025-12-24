Los Bears se ubican por debajo de los Packers en las probabilidades más recientes del Super Bowl

El Osos de chicago finalmente están recibiendo un merecido respeto por parte de medios nacionalessin embargo, todavía no figuran como una amenaza de primer nivel para ganar un Super Bowl. A pesar de las victorias contra los Philadelphia Eagles y Empacadores de Green Bay A nivel nacional, los Bears todavía están clasificados por debajo tanto en el ranking más reciente de DraftKings Sportsbook. Cuotas del campeonato 2025. De hecho, los Bears se encuentran fuera del top 10 de equipos con más probabilidades de ganarlo todo, a pesar de ser el segundo sembrado en la NFC. Independientemente de si son las probabilidades o incluso las conjeturas de los fanáticos, los Bears todavía son incomprendidos, y he aquí por qué.

Los fanáticos de los Bears están experimentando un trauma pasado

El rápido cambio de la franquicia de los Bears ha causado cierta turbulencia tanto entre los fanáticos como entre los apostadores. Buenos días presentador de fútbol Kyle Brandt publicó un segmento el lunes 22 de diciembre, leyendo Tweets de los fanáticos de los osos durante su Enfrentamiento de la semana 16 contra los Empacadores. Estos tweets se publicaron durante el juego antes de la emocionante remontada de los Bears.

Un ejemplo de un tweet que Brandt revisó dice lo siguiente: «Equipo perdedor. No es un equipo de playoffs. Totalmente patético».

Gran parte del sentimiento de lo que estaba leyendo se centraba en que Chicago siempre perdía y criticaba al equipo por sus defectos.

Ningún equipo en el NFL es impecable; Siempre hay áreas que los equipos pueden explotar y obtener una ventaja. Sin embargo, cuando se habla de los Bears, sus defectos parecen tener más peso que los de otras franquicias.

deportes ilustrados acaba de publicar un artículo que clasifica todos los defectos de los Bears antes de su enfrentamiento de la Semana 17 con los 49ers. No es sorprendente que la gente esté sufriendo el latigazo del ascenso de los Bears a la cima de la liga y se concentren en los errores.

El La última victoria de los Bears en los playoffs Fue hace 15 años contra el Halcones Marinos de Seattle en el Ronda Divisional en 2010. Los osos han tenido 20 mariscales de campo titulares diferentes y cinco entrenadores en jefe diferentes Desde entonces. Junto con el volumen de negocios vino algo pérdidas desgarradoras eso ha llevado a los fanáticos a ser algo escépticos sobre la legitimidad del éxito de Chicago.

Los fanáticos y los apostadores no entienden lo que pasa con los Chicago Bears; El estigma del pasado del equipo impide que el consenso acepte el presente.

La verdad sobre los osos de Chicago

La verdad es que los Bears sobresalen en las áreas más importantes en la postemporada. Hay tres claves principales para el éxito cuando se trata de ganar partidos de playoffs.

¿Podrás quitarle el balón y aprovechar los errores de otros equipos?

Según la base de datos de fútbolLos Chicago Bears son actualmente primeros en la NFL en términos de diferencia de puntos y lideran la liga en intercepciones, mientras que están empatados en el penúltimo lugar en total de obsequios.

¿Puedes recuperarte de tus propios errores si es necesario?

Los Bears lideran la NFL con seis remontadas en el último cuarto esta temporada, y Caleb Williams ha empatado a Peyton Manning con la mayor cantidad de remontadas en una temporada por parte de un jugador menor de 25 años, según NFL Plus.

¿Podrás correr el balón para sellar el trato y cerrar el juego?

Detrás de los corredores D’Andre Swift y Kyle Monangai, Chicago tiene el segundo mayor promedio yardas terrestres por juego.

Si bien este equipo de los Bears tiene fallas, están ganando a pesar de ellas. Los Bears de 2025 son comparables a los Comandantes de Washington de la última temporada. Un equipo que sorprendió al mundo con su rápido cambio y victorias de remontada antes de encontrarse en el Juego de campeonato de la NFC.

Si bien el pasado hace comprensible por qué los Packers figuran actualmente por encima de los Bears en las probabilidades del Super Bowl, y que los fanáticos son escépticos sobre su éxito, el presente cuenta una historia diferente. Los Bears de 2025 merecen no sólo ser reconocidos como un equipo con calibre de Super Bowl, sino también como un equipo que aún puede crecer y ganar a pesar de sus defectos.