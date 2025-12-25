Los Bears se recuperan de tres grandes lesiones antes de la competencia crítica de los 49ers

El fin del NFL temporada y un avance exitoso hasta los playoffs depende tanto de la salud del jugador como de cualquier otra cosa, y el Osos de chicago estamos en una situación decente en ese sentido.

Chicago publicó su informe de lesiones el miércoles 24 de diciembre antes del crítico enfrentamiento de “Sunday Night Football” del equipo contra los 49ers de San Franciscolo cual tiene importantes implicaciones en la postemporada tanto para las Divisiones NFC Norte como para la NFC Oeste, así como para la conferencia en su conjunto.

Los Bears enumeraron a seis jugadores que no practicaron, incluido el receptor abierto de segundo año. Roma Odunze. Sin embargo, una actualización importante fue el cambio de estado del receptor abierto novato. Carga de Lutero III.

Al igual que Odunze, Burden no pudo ir en contra de la Empacadores de Green Bay sábado pasado. Los Bears lograron una victoria en tiempo extra, pero la ofensiva claramente sintió la ausencia de dos de sus tres mejores receptores, sumando solo seis puntos en total al final del último cuarto.

Burden aumentó el informe de lesiones del miércoles de un DNP a un participante limitado, lo que lo hace más probable que se prepare para un enfrentamiento en horario estelar en la Semana 17.

entrenador en jefe Ben Johnson También ofreció una actualización positiva sobre Odunze durante una conferencia de prensa el martes.

«Está en el buen camino» Johnson dijo. «Va a estar en un buen lugar».

Añadió que Odunze “podrá ayudarnos este año”, aunque eso significa el próximo fin de semana contra los 49ers, o dentro de dos semanas contra los 49ers. Leones de Detroit o en los playoffs aún no está claro.

Los 49ers podrían quedarse sin George Kittle contra los Bears

Más allá del propio informe de lesiones de Chicago, las noticias que salieron de San Francisco el miércoles también aumentaron potencialmente las posibilidades de los Bears de conseguir una victoria como visitantes en el norte de California el domingo por la noche.

«No hay George Kittle (tobillo) en la práctica de hoy», Matt Barrows de The Athletic publicado en X el 24 de diciembre. «Kyle Shanahan dijo que Kittle tiene ‘la oportunidad de jugar’ el domingo contra los Bears».

La ausencia de Kittle tendría consecuencias importantes, ya que la próxima contienda probablemente se reducirá a qué ofensiva entre los 49ers y los Bears puede sacar lo mejor de la defectuosa unidad defensiva del otro equipo.

Kittle sufrió un esguince de tobillo contra el Potros de Indianápolis en “Monday Night Football”, aunque se trata de un esguince de tobillo bajo a medio, no un esguince más grave de tobillo alto.

Los Bears pueden hacerse con la División Norte de la NFC con una victoria en San Francisco

El panorama de los playoffs de la NFC es confuso debido a lo ajustado que está todo en la cima tanto de la conferencia como de cada división, menos el Águilas de Filadelfia‘ dominio absoluto sobre el Este.

Actualmente, los Bears (11-4) ocupan el semilla número 2. Si Chicago derrota a los 49ers (11-4) o supera a los Lions (8-7) en la Semana 18, los Bears ganarán el Norte y terminarán en algún lugar entre los puestos 1-3 de cara a la postemporada.

Chicago puede perder ambos concursos y aún así garantizarse una corona divisional y el puesto número 3 si los Packers (9-5-1) caen ante cualquiera de los dos equipos. Cuervos de Baltimore o Minnesota Vikings en la recta final. Si los Bears pierden dos veces y los Packers ganan dos veces, Chicago será un comodín y probablemente caerá hasta el puesto número 7 en la NFC.

El Halcones Marinos de Seattle (12-4) poseen el sembrado No. 1 actualmente y juegan el panteras de carolina (actualmente el sembrado No. 4 con 8-7) el próximo fin de semana antes de enfrentarse a los 49ers en San Francisco en la Semana 18.

Dos derrotas de los Seahawks y dos victorias de los Bears para terminar el año colocarían a Chicago en el primer lugar de la conferencia y garantizarían un descanso hasta el fin de semana del Super Wildcard, así como la ventaja de local hasta el Super Bowl.