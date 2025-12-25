Los Bears firman al novato TE después de las últimas noticias sobre lesiones para el enfrentamiento de los 49ers

El Osos de chicago han elegido un nuevo ala cerrada para su equipo de práctica después de perder a otro por lesión antes del partido de la Semana 17 con el 49ers de San Francisco.

Según el cable de transacción oficial de la NFLlos Bears colocaron ala cerrada Qadir Ismail en la lista de reserva de lesionados del equipo de práctica y firmó como novato no reclutado Thomas Gordon para ocupar su lugar en un par de movimientos de plantilla correspondientes el miércoles 24 de diciembre.

Gordon pasó varias semanas con los Bears durante el campo de entrenamiento de 2025, pero no formó parte de su lista inicial de 53 hombres. Y aunque es poco probable que su nueva posición en su equipo de práctica le presente una oportunidad de jugar en el futuro cercano, sí lo trae de regreso al redil y le da otra oportunidad de impresionar al personal de Chicago con las reservas.

Los Bears ahora tienen dos alas cerradas firmadas para su equipo de práctica entre Gordon y el veterano. Esteban Carlsonque ha jugado dos partidos con ellos en 2025 como elevación.

Afortunadamente para Chicago, ninguno de los alas cerradas en el roster de 53 hombres de los Bears está lidiando con problemas de lesiones de cara al enfrentamiento en horario estelar de la Semana 17 contra los Niners.

Los Bears (11-4) comenzarán contra los 49ers (11-4) el Sunday Night Football a las 8:20 pm ET el domingo 28 de diciembre.

Thomas Gordon podría ser una inversión a largo plazo para los osos

Gordon es demasiado inexperto para ser una incorporación llamativa al roster en esta etapa, pero los Bears aún podrían tener un plan a largo plazo en mente cuando se trata del novato.

Gordon atrapó 54 pases para 529 yardas y dos touchdowns en sus cinco temporadas en Northwestern, logrando su mejor campaña en 2024 cuando logró 27 recepciones para 252 yardas y un touchdown en 12 juegos. Sin embargo, el ala cerrada de 6 pies 5 pulgadas y 255 libras es más un bloqueador, lo que podría ser su mejor camino para hacer que las cosas funcionen en Chicago.

Si bien es poco probable que Gordon tenga muchas oportunidades en 2025, los Bears pueden retenerlo fácilmente en un contrato de reserva/futuro para la temporada baja de 2026 si todavía está en su equipo de práctica (o sin firmar) cuando lleguen a 2025. NFL los playoffs llegan a su fin.

Si eso sucediera, Gordon podría tener una oportunidad real de quedarse con los Bears y competir por el tercer puesto de ala cerrada en su plantilla de cara a la temporada 2026.

Ambos Colston Loveland y col granjero Volverá en 2026, pero Durham Smythe Está previsto que llegue a la agencia libre en marzo, lo que podría abrirle la puerta a alguien más si los Bears deciden no extenderlo.

Los Bears podrían hacer más movimientos en su plantilla antes del partido de los 49ers

Los Bears parecen estar haciendo un poco de mantenimiento de su plantilla con la firma de Gordon, pero es posible que tengan que hacer algunos movimientos más antes de comenzar contra los Niners, al menos, si su informe de lesiones es una indicación de los problemas que podrían encontrar.

Los Bears no incluyeron a ninguno de sus tres alas cerradas activas en su informe inicial de lesiones para el juego de la Semana 17, pero sí limitaron o suspendieron a otros 13 jugadores de su primera práctica de la semana en Nochebuena debido a enfermedades o lesiones.

Específicamente, los Bears enumeraron a cuatro de sus backs defensivos en el informe de lesiones: safety veterano del Pro Bowl Kevin ByardIII (tobillo), defensor de ranura CJ Gardner-Johnson (rodilla) y esquineros Nahshon Wright (bíceps femoral) y Nick McCloud (enfermedad).

Si bien ayuda que McCloud sea el único que se quedó fuera de la práctica por completo, la serie de lesiones podría llevar a los Bears a aumentar la ayuda del equipo de práctica para su secundaria.