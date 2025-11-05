Los Bears firman al ex-Saints OL y activan al veterano en medio de movimientos en la plantilla

El Osos de chicago han agregado un nuevo liniero ofensivo a la mezcla en una serie de movimientos en la plantilla luego de la fecha límite de cambios de la NFL de 2025 el martes por la tarde.

Según el cable de transacción oficial del equipo.los Bears colocaron guardia/centro Ricky Stromberg en la lista de reserva de lesionados del equipo de práctica el martes y firmó al ex Santos de Nueva Orleans guardia de segundo año Kyle Hergel para ocupar su lugar en la lista de 16 hombres.

Los Bears también enviaron al ala defensiva titular. Dayo Odeyingbo a la reserva de lesionados el martes después de sufrir una lesión en el tendón de Aquiles que puso fin a su temporada en la victoria de la Semana 9 sobre los Bengals de CincinnatiSala de compensación para adquisición comercial y extremo defensivo. Joe Tryon-Shoyinka.

Además, el gerente general de los Bears, Ryan Poles, indicó que activarán al apoyador y colaborador de equipos especiales. Amén Ogbongbemiga fuera de la lista de reservas lesionados el miércoles. Pasó las últimas dos semanas como participante completo en la práctica después de que el equipo lo designó originalmente para regresar el 16 de octubre, aparentemente libre de su lesión de rodilla de pretemporada.

Los Bears aún no han anunciado la activación de Ogbongbemiga, pero necesitarán hacer la deducción correspondiente en la plantilla para dejarle espacio en su plantilla de 53 hombres. Sin embargo, su ventana de activación de 21 días no se cerrará oficialmente hasta el jueves.

Kyle Hergel jugó instantáneas limitadas para los Saints en 2024

Hergel no tendrá un camino claro hacia el tiempo de juego como miembro del equipo de práctica de los Bears, pero trae al menos algo de experiencia de juego de temporada regular a Chicago.

Antes de llegar al NFLHergel impresionó como estudiante de quinto año en Boston College en 2023, permitiendo dos hits de QB y dos prisas, pero cero capturas en 868 jugadas como guardia izquierdo. Si bien su buena temporada no lo llevó a ser seleccionado en el draft de la NFL de 2024, sí le ganó la atención en Canadá, lo que lo llevó a ser seleccionado en el puesto número 3 en general en el draft de la CFL.

Al final, Hergel firmó un contrato de la UDFA con los Saints y se ganó un lugar en su equipo de práctica al salir del campo de entrenamiento de 2024. Luego obtuvo múltiples oportunidades de ascenso a lo largo de la temporada antes de unirse a la plantilla activa a finales de diciembre.

Si bien los Saints limitaron a Hergel a un rol de equipos especiales en siete de sus ocho juegos, él participó en 45 jugadas como suplente de emergencia como guardia izquierdo en la derrota de la Semana 7 ante los Broncos de Denverpermitiendo dos presiones pero cero capturas en su única actuación ofensiva.

Quizás eso les dé a los Bears algo sobre lo que construir.

TJ Edwards vuelve a aparecer en el informe de lesiones en la semana 10

La inminente activación de Ogbongbemiga desde IR es una buena noticia para los Bears después de agregar al apoyador titular TJ Edwards Volvamos a su informe de lesiones el miércoles.

Edwards fue incluido como participante limitado debido a lesiones en la mano y el tendón de la corva para la primera práctica del miércoles antes del enfrentamiento de la Semana 10 con los Gigantes de Nueva York. Pasó las primeras seis semanas de la temporada luchando contra una lesión en el tendón de la corva y se perdió tres partidos.

Afortunadamente, los Bears tendrán siete apoyadores en su plantilla de 53 hombres cuando vuelvan a incorporar a Ogbongbemiga, a menos que corten a uno de ellos, tal vez. Carl Jones Jr.., su incorporación más reciente al puesto, cuando lo activen oficialmente. Si bien los Bears preferirían tener a Edwards disponible, no les faltan opciones de respaldo.

Los Bears (5-3) comenzarán contra los Giants (2-7) a la 1 pm ET el domingo.