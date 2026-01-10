Los Bears degradan al veterano en movimientos de último minuto antes del juego de los Packers

Los Chicago Bears han degradado a uno de sus veteranos lesionados en una serie de movimientos de último minuto en su plantilla para su partido de playoffs con los Empacadores de Green Bay.

Según el parte de lesiones del equipoLos Bears bajaron de categoría al ex tackle izquierdo titular Braxton Jones, a quien habían designado para regresar de la reserva de lesionados esta semana, de cuestionable a fuera para su saque inicial de comodín contra los Packers a las 8 pm ET.

Jones aterrizó en IR con una lesión en la rodilla el 25 de octubre y acababa de regresar al campo de práctica de los Bears esta semana, pero participó plenamente en las tres prácticas de la semana, lo que sugería que había una buena posibilidad de que el equipo pudiera reactivarlo.

En cambio, Jones tendrá que esperar hasta la próxima semana, si los Bears avanzan a la ronda divisional, para tener su próxima oportunidad de obtener la activación de regreso al roster de 53 hombres de los Bears.

Los Bears también han descartado el safety CJ Gardner-Johnson (conmoción cerebral), el apoyador Amen Ogbongbemiga (conmoción cerebral) y el ala defensiva Jon Tryon-Shoyink (conmoción cerebral) para su enfrentamiento de comodines contra los Packers, que comenzará a las 8 pm ET esta noche.

Los Bears también activan a Kyler Gordon entre los movimientos de la plantilla

Si bien la no acción de los Bears con Jones es más un movimiento de plantilla retrasado que realizado, el equipo también hizo varios otros movimientos en su ventana final antes del juego de comodines.

Según el cable de transacción del equipo.Los Bears activaron al esquinero estrella Kyler Gordon de la lista de reserva de lesionados a la lista de 53 hombres, reponiendo su secundaria con uno de sus mejores defensores después de pasar la mayor parte de la temporada sin él.

Pasó a participar plenamente en la última práctica de la semana de los Bears, pero es posible que aún lo mantengan en un conteo rápido contra los Packers para evitar una nueva lesión en la ingle.

Además, los Bears elevaron al ala cerrada Nikola Kalinic y al apoyador veterano. Jalen Reeves-Maybin — ex colaborador de equipos especiales All-Pro para el Leones de Detroit – a su plantilla del día del partido contra los Packers para proporcionar refuerzos. Es probable que el equipo esté considerando que ambos jugadores contribuyan en equipos especiales, especialmente con Ogbongbemiga fuera.