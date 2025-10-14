Los Bears dan una actualización sobre LB después de una lesión por fuego amigo contra los comandantes

El Osos de chicago no tendrá apoyador Noé Sewell disponible para el resto de Monday Night Football contra el Comandantes de Washington después de que un incidente de fuego amigo accidental lo dejara fuera de combate en la primera mitad con una lesión.

Los Bears oficialmente descartados Sewell durante el resto del partido del lunes por la noche contra los Commanders con una conmoción cerebral a principios del tercer cuarto, lo que lo detuvo después de sufrir un aterrador golpe en la cabeza en el segundo cuarto que lo dejó severamente conmocionado.

Con 5:30 restantes en la primera mitad, Sewell había intentado ayudar a sus compañeros apoyadores. TJ Edwards y Tremaine Edmunds al enfrentarse a los comandantes corriendo hacia atrás Jacory Croskey-Merritt al final de una jugada de pase de 1.º y 10, pero recibió un disparo en la cabeza cuando su compañero Jonathan Ford Chocó accidentalmente contra él mientras intentaba ayudarlos a detenerse.

El golpe dejó a Sewell en el campo por un período prolongado. Si bien finalmente se fue por sus propios medios, rápidamente se dirigió a la carpa médica azul y luego se dirigió al vestuario con los entrenadores del equipo antes del final de la primera mitad.

D’Marco Jackson salió de la banca para reemplazar a Sewell como osos‘ apoyador de SAM. El osos Probablemente se quedará con él por el resto del juego contra los Commanders, ya que lo nombraron apoyador novato. RUBÉN HOLTOLITE II un scratch saludable para el juego de la Semana 6.

Noah Sewell jugó bien en relevo de TJ Edwards

Sewell volvió a ocupar su papel esperado como apoyador de SAM para el partido del lunes contra el Comandantes con Edwards regresando de una lesión por primera vez desde la Semana 2, pero lo había hecho bien en relevo de Edwards como apoyador número 2 de Chicago en los dos juegos anteriores.

Sewell había registrado 25 tacleadas totales (14 en solitario), una tacleada para pérdida y un balón suelto forzado en sus tres aperturas como relevista para Edwards esta temporada, incluida su actuación suplente durante el primer partido de la temporada contra los Vikingos de Minnesota. Según Pro Football FocusTambién ha registrado 11 paradas defensivas totales en sus 214 jugadas defensivas esta temporada.

Sewell, sin embargo, tuvo problemas en la cobertura del osos. Había permitido 15 recepciones para 115 yardas y dos touchdowns en 17 objetivos en cobertura en sus cuatro juegos.

Aún así, el osos se encontrarán escasos de linebackers durante el tiempo que Sewell deba pasar en el protocolo de conmociones cerebrales de la NFL. Es posible que pueda regresar tan pronto como en la Semana 7, pero la gravedad de la conmoción cerebral y su capacidad para pasar los controles de recuperación adecuados determinarán si de manera realista puede lograr una recuperación rápida.

¿Ruben Hyppolite II heredará un papel más importante para los osos?

El osos no tenía a Hyppolite, su novato de cuarta ronda, activo para el partido del lunes contra los Comandantespero existe la posibilidad de que pueda heredar un papel más importante en la defensiva de Chicago la próxima semana si Sewell se pierde tiempo debido a su conmoción cerebral.

Hyppolite luchó con Sewell por el puesto de apoyador de SAM en el campo de entrenamiento y ha obtenido preferencia sobre Jackson como apoyador rotacional en lo que va de la temporada, jugando 18 jugadas defensivas frente a una de Jackson. Mientras que el osos hizo a Jackson activo sobre Hyppolite contra el Comandantespuede haber sido una decisión basada en el valor de los equipos especiales.

El osos También podría regresar pronto como apoyador veterano y colaborador de equipos especiales. Amén revividoquien es elegible para ser designado para regresar de la lista de reserva de lesionados después de que aterrizó allí durante la reducción del roster de 53 hombres en agosto.

El osos volverán a jugar el próximo domingo cuando se enfrenten al santos para el inicio a la 1 pm ET.