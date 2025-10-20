Los Bears dan actualización sobre las lesiones de Tyrique Stevenson después de la victoria de los Saints

El Osos de chicago Todavía están recopilando información sobre la lesión en el hombro que obligó al esquinero. Tyrique Stevenson para salir temprano de la victoria de la Semana 7 sobre el Santos de Nueva Orleanspero su última actualización sobre él suena vagamente positiva.

Stevenson sufrió una lesión en el hombro en el último minuto del segundo cuarto durante la victoria del domingo 26-14 sobre los Saints y no regresó al juego, lo que generó preocupaciones inmediatas sobre la disponibilidad del esquinero titular para los próximos juegos de los Bears.

De manera alentadora, el entrenador en jefe de los Bears, Ben Johnson, indicó el lunes que el equipo no tiene preocupaciones a largo plazo sobre la lesión de Stevenson, pero agregó que el personal todavía está tratando de determinar el alcance de su lesión y aún no puede decir si jugará en la Semana 7.

“Seguramente sabremos más el miércoles, pero ahora estamos pensando más en el día a día, semana a semana. [with them]» Johnson dijo el lunes tanto de Stevenson como del ala cerrada col granjeroquien también salió en la segunda mitad contra los Saints por una lesión en la espalda.

Los Bears no pueden permitirse el lujo de perder a Tyrique Stevenson por lesión

Stevenson ha jugado un papel vital para la defensa de los Bears durante su actual racha ganadora de cuatro juegos. No sólo se ha recuperado de la tremendamente inconsistente campaña de segundo año del año pasado, sino que también se ha convertido en el esquinero número uno de los Bears después de que el equipo se vio obligado a colocar al All-Pro. Jaylon Johnson en la lista de reservas lesionados el mes pasado.

Según Pro Football ReferenceStevenson ha permitido sólo cinco pases completos para 39 yardas y cero touchdowns en 17 objetivos totales contra su cobertura en los cinco partidos que ha jugado sin Johnson en el campo. Los pasadores contrarios han completado sólo el 28,6% de sus pases en su cobertura en los cuatro juegos desde que Johnson aterrizó en IR.

En otras palabras, se convertiría en un gran dolor de cabeza para los Bears si tienen que descubrir cómo reemplazar a Stevenson en su alineación debido a una lesión en las próximas semanas.

¿La buena noticia? El cielo aún no se está cayendo con Stevenson y los Bears.

Es poco probable que los Bears proporcionen otra actualización sobre Stevenson antes del miércoles cuando publiquen su informe inicial de lesiones para el juego de la Semana 7 contra los Bears. Cuervos de Baltimorepero su participación en las prácticas a lo largo de la semana puede ofrecer pistas sobre su disponibilidad. Si practica, incluso con una capacidad limitada, sería un buen augurio para que juegue el domingo.

¿Podrían los bajistas buscar más ayuda de los CB antes de la fecha límite de cambios?

Los Bears mantendrán la esperanza de que una evaluación adicional sobre el hombro de Stevenson no les presente ningún problema que amenace su disponibilidad. Sin embargo, si la lesión de Stevenson lo hace perder tiempo, ¿podrían los Bears hacer un canje por un esquinero?

Al llegar a la Semana 7, los Bears ya están peligrosamente escasos en la posición de esquinero. Johnson estará en IR en el futuro previsible, potencialmente el resto de la temporada. También cerraron dos de sus esquinas de profundidad proyectadas: Teresa Smith y novato Zah Frazier – antes del recorte de plantilla de agosto, lo que los obligó a adaptar su plantilla activa sobre la marcha.

Si bien los Bears mostraron voluntad de superar sus problemas de profundidad al principio de la temporada, cuando sabían Kyler Gordon eventualmente regresaría: podrían sentir una mayor sensación de urgencia para solucionar el problema si las perspectivas de lesión de Stevenson se vuelven feas.

Después de todo, es difícil imaginarlos confiando en una combinación de Nahshon Wright, Josh Blackwell y Nick McCloud como sus mejores jugadores perimetrales, incluso a corto plazo.

Los Bears tendrán hasta las 4 pm ET del 4 de noviembre para finalizar cualquier intercambio esta temporada.