Los Bears comparten una actualización sobre el WR DJ Moore después de la victoria de los Giants

doosos de hicago receptor abierto DJome Moeure es logró regresar al campo en la segunda mitad de la victoria del domingo sobre el Gigantes de Nueva York después de sufrir una lesión, pero su estado de cara a la Semana 11 sigue siendo muy “desconocido”.

Moore salió temprano en el segundo cuarto contra los Giants luego de un tercer intento incompleto y se dirigió a la carpa médica azul para que se evaluara una lesión. Cuando salió, permaneció en la banda trabajando con una banda elástica en su brazo izquierdo hasta el aviso de dos minutos, cuando él y dos entrenadores se dirigieron al vestuario.

Durante el medio tiempo, los Bears anunciaron que Moore estaba cuestionable para regresar con una lesión en el hombro, pero se reincorporó a la alineación en el tercer cuarto y corrió varias rutas más antes del final del juego, recibiendo solo un objetivo más: un pase incompleto.

El entrenador en jefe de los Bears, Ben Johnson, sin embargo, no tenía nada que calificara como buenas noticias para compartir sobre Moore después del juego, lo que generó al menos cierta preocupación por él.

“Aún no se sabe, pero hará todo lo que pueda. [to play]» dijo Johnson el domingo cuando se le preguntó sobre la gravedad de la lesión en el hombro de Moore.. «Creo que tenemos un grupo de muchachos desinteresados ​​en la ofensiva en este momento que, como dije, van a hacer todo lo posible para estar en el campo para sus amigos».

DJ Moore ha estado luchando contra otras lesiones en 2025

Es posible que la lesión en el hombro de Moore no haga sonar las alarmas por sí sola, especialmente porque regresó al juego contra los Giants. Pero considerando que Moore ya está lidiando con otras dos lesiones, es moderadamente preocupante que haya agregado una tercera a la lista.

Los Bears han estado lidiando con lesiones de cadera e ingle con Moore desde la victoria de la Semana 6 contra los Comandantes de Washingtontras lo cual pasó la noche en un hospital del área de DC. Desde entonces, cada semana se ha ausentado de la primera práctica y ha participado de forma limitada en la segunda práctica antes de regresar por completo para el recorrido final.

Afortunadamente para los Bears, Moore se ha mantenido involucrado y productivo a pesar de sus lesiones. Ha promediado 17,1 yardas por recepción desde la victoria sobre Washington. Tampoco había pasado un solo juego en toda la temporada sin al menos cinco objetivos en el juego aéreo hasta la actuación de la Semana 10, obstaculizada por las lesiones, contra los Giants el domingo.

La gran pregunta ahora es si Moore puede superar su nuevo problema de hombro de la misma manera que lo hizo con sus lesiones de cadera e ingle. E incluso si puede, los Bears también deben decidir si hacerlo es lo mejor para él y para ellos.

Los osos tienen profundidad para soportar una posible pérdida de WR

Los Bears esperarán buenas noticias sobre el hombro lesionado de Moore en la próxima semana, pero tampoco necesitarán buscar muy lejos opciones de reemplazo si se pierde tiempo.

A pesar de todas las deficiencias del roster de 53 hombres de los Bears, la posición de receptor abierto está repleta de talento. Roma Odunze es un abridor de alta calidad que ha demostrado que es más que capaz de desempeñar el papel de receptor número uno. Novato Carga de Lutero III ha seguido brillando en cada oportunidad en la ofensiva. Y a pesar de algunas caídas ante los Gigantes, Olamide Zaccheaus ha sido un par de manos extra en su mayoría confiable para Caleb Williams.

Si es necesario, los Bears también pueden profundizar en su plantilla y recurrir a veteranos. David Duvernay o novato destacado de pretemporada Jahdae Walker. Ambos han trabajado en gran medida en equipos especiales en 2025, pero Duvernay tiene más de 900 yardas recibidas en su carrera.

No sería ideal, pero los Bears pueden sobrevivir si Moore necesita una semana o más para recuperarse.