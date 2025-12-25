Los Bears anuncian las mejores noticias antes del juego de los 49ers

El Osos de chicago y 49ers de San Francisco están configurados para ir cara a cara el domingo 28 de diciembre, de visita, y este partido promete ser emocionanteporque enfrenta a dos de los mejores equipos de la NFC. Según una investigación de la NFLTanto los Bears como los 49ers ya están en la postemporada, por lo que ya no tienen ese estrés en el camino, pero hay mucho en juego en este juego.

Tanto los Bears como los 49ers están compitiendo por el primer puesto en la NFC y ambos tienen una récord 11-4. Por lo tanto, una victoria de cualquiera de los equipos el domingo mantendrá vivas sus esperanzas y sueños de un descanso en la primera ronda y la ventaja de local durante la postemporada. mirando el Clasificación de la división de la NFLLos Bears parecen seguros para ganar la NFC Norte, pero necesitan seguir ganando para lograrlo, mientras que los 49ers necesitan ganar para mantenerse en la carrera con los Halcones Marinos de Seattle para tomar el primer lugar en la NFC Oeste.

Además, este juego es visto como un posible avance de los playoffs, porque es totalmente posible que los Bears y los 49ers se enfrenten en el camino hacia el gran juego. Con eso en mente, apenas unos días antes del juego, los Bears hicieron un anuncio especial sobre uno de los suyos.

La NFL y los Chicago Bears honran al jugador antes que los San Francisco 49ers

El miércoles 24 de diciembre, Nochebuena, la NFL y los Chicago Bears anunciaron ese pateador de lugar cairo santos es el Jugador de la semana de equipos especiales de la NFC. El honor viene por su actuación en la victoria del equipo en tiempo extra del sábado 20 de diciembre por 22-16 sobre el Empacadores de Green Bay. Es una gran noticia ver a un héroe anónimo como Santos ganarse el respeto en la NFL.

“No se trata realmente de los elogios individuales por los que juegas”, dijo Santos sobre la victoria. según lo informado por el sitio web oficial de los Bears. «Esos llegan a ti después de que tienes la oportunidad de afectar el juego de la forma en que pudimos hacerlo. Sólo quiero agradecer a toda nuestra unidad… Especialmente en un juego donde significó mucho y había otros elementos, todos tenían que cuidar sus detalles».

Y añadió: «El centro. El agarre. Mi elevación. Y el bloqueo, detuvieron una gran unidad de gol de campo. Así que todo esto va para ellos y para el entrenador». [Richard] Hightower por motivarnos e inspirarnos cada semana para ser lo mejor que podamos”.

Jugador de los Chicago Bears habla de viento duro

Santos también dijo que el viento era “el más racheado que he visto en mi vida”. Dice mucho que los Bears pudieron superar los fuertes vientos para lograr la victoria.

«Ha habido vientos más fuertes y consistentes que no soplaron así», Dijo Santos respecto al viento para el partido de los Packers. «No es muy difícil tocarlos. Tienes más sensación. Es más predecible cuando has medido la fuerza del viento».

Añadió sobre la situación del viento: «Pero cuando hay ráfagas como esas, puedes patear la misma pelota dos veces en 30 segundos y reaccionará de manera diferente. Así que solo tienes que confiar en todos tus fundamentos y en la tarea que he hecho en ese lugar. Y patearla con confianza».

En otras noticias, el martes 23 de diciembre, el NFL anunció el Alineación de la AFC y la NFC para este año Juegos de Pro Bowly tres Chicago Bears hicieron el corte como titulares: el safety Kevin Byard, guardia Joe Thuney y el centro Drew Dalman.