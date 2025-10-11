Los Bears anuncian el banquillo del LT Braxton Jones contra Commanders

El Osos de chicago han anunciado oficialmente un cambio en su alineación titular para Monday Night Football contra el Comandantes de Washington en la Semana 6.

El entrenador en jefe de los Bears, Ben Johnson, anunció el sábado que el equipo enviará a la banca al veterano. Braxton Jones y empezar Theo Benedet – un ex novato no reclutado – en su lugar como tackle izquierdo protegiendo al mariscal de campo Caleb Williams golpe ciego contra los comandantes.

«Sí, será Theo» Johnson dijo el sábado cuando se le preguntó quién comenzaría como tackle izquierdo.

Benedet hizo la primera apertura de su carrera en la NFL antes de la semana de descanso, asumiendo el cargo de tackle derecho para los lesionados. Darnell Wright contra el Asaltantes de Las Vegas. Sin embargo, pasó la mayor parte del juego como tackle izquierdo, después de que los Bears enviaron a Jones a la banca y lo deslizaron para tomar su lugar a principios del segundo cuarto, trayendo Ozzy Trapilo para cubrir el lado derecho.

El anuncio de Johnson llegó con cierta anticipación. Brad Biggs del Chicago Tribune había informado durante la semana de descanso que Benedet «probablemente» reemplazaría a Jones en la alineación titular contra los Commanders, pero Johnson había dicho que era «demasiado pronto» para decir con certeza si harían un cambio en el puesto de tackle izquierdo.

Ahora, sin embargo, Benedet está decidido a hacer la segunda apertura de su carrera en la NFL, y la primera como tackle izquierdo, contra los Commanders el lunes por la noche en el horario de máxima audiencia.

Theo Benedet obtuvo resultados mixtos contra los Raiders

Benedet ahora asumirá el cargo de tackle izquierdo titular de los Bears durante al menos un juego, pero necesitará una buena actuación contra los Commanders para asegurarse de mantener su nuevo rol.

Benedet obtuvo resultados mixtos en su primera apertura contra los Raiders. Si bien obtuvo una calificación ofensiva general poco halagadora (y baja para el equipo) (38,7) de Enfoque en fútbol profesional Por su actuación, la historia de la cinta mostró muchos más puntos brillantes en su juego.

Durante sus primeras jugadas en el lado derecho, Benedet tuvo problemas para controlar al cazamariscales All-Pro. Max Crosby – como uno hace – y cedió dos presiones y dos prisas del mariscal de campo. Sin embargo, una vez que los Bears lo movieron hacia el lado izquierdo para reemplazar a Jones, no permitió una sola presión sobre Williams desde su lado durante el resto del juego.

Aunque es alentador, Benedet sólo ha participado en 95 jugadas ofensivas en su carrera como tackle ofensivo de la NFL, 68 de las cuales jugó contra los Raiders. Los Bears claramente parecen creer que Benedet puede darles una ventaja sobre Jones, pero eso no significa que Benedet no pueda perderle el papel si lucha contra los Comandantes.

¿Ozzy Trapilo verá tiempo de juego contra Commanders?

Los Bears están dando el visto bueno a Benedet sobre Jones contra los Commanders, pero no está claro si Trapilo, un novato de segunda ronda, también podría desempeñar un papel en el juego.

Para empezar, Wright todavía está recuperándose de la lesión en el codo que lo mantuvo fuera del juego de la Semana 4 contra los Raiders. Mientras los Bears lo absolvieron sin una designación de lesión en su informe final de lesiones Para el enfrentamiento, podrían planear rotar a Trapilo durante algunas jugadas a la vez para asegurarse de mantener fresco a su tackle derecho principal durante todo el juego.

Incluso si Wright participa en cada jugada, los Bears podrían trabajar en una rotación en el lado izquierdo de su línea con Benedet. Después de todo, los Bears han entrenado a Trapilo en ambos puntos de tackle.

Los Bears (2-2) comenzarán contra los Commanders (3-2) a las 8:15 pm ET el lunes.