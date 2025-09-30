Los barcos turísticos se incendiaron en Labuan Bajo, dos miembros de la tripulación experimentaron quemaduras

Labu bajo, vivo – Labuan Bajo se sorprendió por el incidente del incendio turístico de KM Jaya KM Jaya el lunes 29 de septiembre de 2025. El barco de tamaño GT 36 fue incendiado mientras estaba anclado en el puerto de Labuan Bajo, y causó que dos tripulantes (ABK) sufieran quemaduras menores.

Leer también: ¡Malo! El equipo nacional indonesio amenazó sin Emil Audero para enfrentar a Arabia Saudita e Irak



El jefe de la Oficina de la Autoridad Portuaria de Labuan Bajo (KSOP), Stephanus Risdiyanto, aseguró que la causa del incendio provenía de la negligencia de la tripulación.

«Según el reconocimiento del barco, el incendio ocurrió porque reabastecieron cuando el motor del generador todavía estaba ardiendo», dijo Stephanus.

Leer también: ¡José Mourinho regresa a Stamford Bridge! Chelsea Boss Sarcasts, listos para dar una sorpresa con el Benfica





Las víctimas de incendios turísticos están bajo tratamiento en el Hospital Siloam Labuan Bajo Foto : Vera Bahali/Tvone/Labuan Bajo

Como resultado del incidente, dos miembros de la tripulación llamados Diki y Adriansyah sufrieron quemaduras menores. Ambos fueron trasladados de inmediato al Hospital General de Siloam Labuan Bajo para recibir tratamiento médico.

Leer también: 2 esquemas del equipo nacional indonesio para calificar directamente a la Copa Mundial 2026, ¿puede suceder?



El equipo SAR combinado junto con el departamento de bomberos se desplegaron inmediatamente en la ubicación. Gracias a una respuesta rápida, el incendio se extinguió en unos 10 minutos para que no se extendiera a otro barco.

«El naufragio ha sido asegurado a Morin para no interferir con otros barcos», agregó Stephanus.

El capitán del barco, Arif Rahman, explicó que antes del incendio, KM Tiga Jaya acababa de liderar 14 turistas extranjeros y nacionales al área del Parque Nacional de Komodo. Cuando ocurrió el incidente, afirmó no estar en el barco.

«No estaba en el barco durante un incendio. Solo había tres personas que custodiaban», dijo Arif. (Vera Bahali/Tvone/Labuanbajo)