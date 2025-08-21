Los barcos altos históricos se dirigen al Festival Amsterdam para el Festival Marítimo







Una flotilla de cientos de barcos históricos se dirigía a Amsterdam El miércoles, inicia un festival de cinco días que celebra la historia marítima de la capital holandesa.

Los buques de todo el mundo, sus mástiles y aparejos decorados con banderas, salieron de la ciudad costera del Mar del Norte de Ijmuiden para comenzar su viaje de un horas de duración por el Canal del Mar del Norte y hacia la vía fluvial IJ de Amsterdam para Sail 2025, la primera edición en una década.

Cada barco es recibido con dos tiros de cañones y el himno nacional de su país cuando entra en el puerto. Cientos de embarcaciones más pequeñas empacaron las vías fluviales para ver pasar los barcos. El evento se realiza cada cinco años, pero la edición 2020 se canceló debido a la pandemia Covid-19.

