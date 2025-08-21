Los banqueros de bumn fueron asesinados trágicos, la policía reveló el papel de 4 perpetradores que habían sido arrestados

Yakarta, Viva – La policía reveló el papel de cuatro personas autor El caso de secuestro está acompañado por un asesinato del banquero banco Bullido En Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta.

Los cuatro perpetradores con las iniciales en el Hospital, RAH y RW estuvieron directamente involucrados en el secuestro de las víctimas. Esto fue revelado por el Jefe de la Dirección de Investigación Móvil de la Dirección de Investigación Móvil de la Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionada de Policía Adjunta Ressa Fiardy Marasabessy.

«Los cuatro están secuestrando a los perpetradores», dijo, el jueves 21 de agosto de 2025.

Según Ressa, los cuatro perpetradores ahora se están examinando intensamente. La policía todavía está rastreando la posibilidad de otros actores que se convierten en el cerebro y el albacea en este caso. Mientras tanto, el albacea de la víctima todavía está en libertad. Hasta ahora la búsqueda todavía se está llevando a cabo.

«En la actualidad todavía se profundiza y búsqueda de otros sospechosos», dijo.

A tener en cuenta que Mohamad Ilham Pradipta fue asesinado supuestamente delicado. Antes de ser encontrado sin vida, la víctima era sospechada secuestrado primero.

Se conocía por las grabaciones de la cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

Más tarde, los perpetradores que supuestamente lo secuestraron y lo mataron habían sido arrestados. El arresto fue realizado por la Dirección de la Dirección de Investigación Móvil de la Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta junto con la Policía Metro de East Yakarta.

Los perpetradores todavía están siendo examinados intensamente en la sede de la policía regional de Metro Jaya. En total había cuatro perpetradores que habían sido arrestados. Sin embargo, otro actor todavía está en libertad. Se sospecha que los perpetradores fugitivos son ejecutores.