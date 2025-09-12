Los baños deben ser vistos como una instalación vital por ferrocarriles







El vergonzoso estado de baños públicos en estaciones ferroviarias Se ha convertido en una cuestión de grave preocupación para las mujeres viajeras en las estaciones suburbanas, especialmente en Mulund, destacó nuestro extenso informe. Mientras que el Ferrocarril Central (CR) había entrado en un acuerdo con la Fundación DMART para mantener limpios los inodoros en estaciones prominentes como CSMT y Byculla, la situación en el suelo sigue siendo patética.

Una visita reciente a Dombivli reveló el terrible estado de los llamados baños «de lujo». Dentro del baño de damas, se encontró a un hombre durmiendo, mientras que los vendedores ambulantes usaban el espacio para almacenar sus productos. Los inodoros en la estación Mulund eran inutilizables. Los baños están bloqueados. El vaso en los inodoros faltan o está roto. El personal de limpieza es indiferente o inconsciente. La situación general es insoportable para las mujeres.

Cuando hablamos de trenes de aire acondicionado y trenes bala, ¿en primer lugar no somos que no debemos obtener estos conceptos básicos? ¿Por qué promocionar aspiraciones de alta tecnología cuando nuestros viajeros locales tienen que sufrir condiciones antihigiénicas e inseguras? Todas esas marcas, visitas VIP y actualización vuelan frente a un escenario tan abismal. La salud de las mujeres se ve severamente comprometida debido a la falta de baños. Hay casos en los que las mujeres no beben suficiente agua en espacios públicos porque están muy preocupadas. baños.

Este es un aspecto muy significativo y, de hecho, también impide que las mujeres salgan. No se puede descartar. Cada estación necesita personal de limpieza dedicado. Luces en el inodoro. Agua corriente. Puertas adecuadas que se bloquean. Limpieza dentro. Infra que está en condiciones de trabajo. Esto no está pidiendo lujos sino necesidades. Permítanos someternos a los sistemas en el suelo y rudimentarios justo antes del pecho hinchando y golpeando todos los avances que estamos haciendo. El viajero local tiene derecho a viajar con dignidad.





