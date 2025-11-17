Los bancos cada vez más inescrupulosos solicitan una garantía KUR por debajo de 100 millones de IDR, el ministro Maman da un ultimátum

Jacarta – Ministro MIPYMES, mamá Abdurrahman admitió que lamentaba que todavía hubiera particulares del banco que preguntaran colateral a los destinatarios del Crédito Empresarial Popular (DÓNDE).

Lea también: Interés fijo del 6 por ciento, las mipymes pueden solicitar KUR varias veces sin límite en 2026



Aunque anteriormente había enfatizado que el límite máximo de KUR estaba por debajo de los 100 millones de IDR, no era necesario pedir ninguna garantía a los posibles deudores.

«Así que todavía hay personas (del sector bancario) en el campo que todavía están pidiendo garantías, tenemos que admitirlo», dijo Maman después de celebrar una reunión de coordinación del Comité de Políticas de KUR en el Ministerio de Economía, en el centro de Yakarta, el lunes 17 de noviembre de 2025.

Lea también: Se han desembolsado 238 billones de KUR IDR a 2,25 millones de mipymes a lo largo de 2025





Ministra de las MIPYMES, Maman Abdurrahman Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Por lo tanto, para analizar acciones similares y evitar que esto vuelva a suceder, Maman también espera que el público y los miembros de la RPD/DPD informen inmediatamente si encuentran casos similares en el terreno.

Lea también: Bank Mandiri inaugura oficialmente Livin’ Fest 2025 en Palembang, creando sinergias entre las mipymes y las industrias creativas



Admitió que no dudaría en tomar medidas firmes contra cualquiera que se atreviera a jugar, incluso hasta el punto de obstruir el programa gubernamental en materia de distribución de KUR para las MIPYMES.

«Si todavía hay personas (que solicitan garantías para KUR), infórmenos oficialmente. Definitivamente haremos un seguimiento y proporcionaremos sanciones«, dijo.

Cuando se le preguntó qué sanciones se impondrían a los bancos que continuaran haciendo este tipo de cosas, Maman dijo ultimátum firmemente.

«La sanción es que el subsidio KUR no se paga al banco correspondiente. Eso es muy firme. De hecho, muchos (bancos han sido sancionados), ya hay varios», dijo Maman.

Como canal de seguimiento y presentación de informes, Maman confirmó que su partido lanzará una plataforma en forma de sistema de informes integrado llamado Sapa UMKM, en diciembre de 2025. Para que las mipymes de toda Indonesia puedan presentar quejas sobre la distribución de KUR de manera integrada.

«Pero pido disculpas al público, esta (plataforma) sólo se implementará en diciembre (2025). Así que si Dios quiere, después de diciembre, todas las partes, incluidos nuestros hermanos y hermanas en el otro extremo (áreas remotas), pueden informar a Sapa UMKM», dijo.