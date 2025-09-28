Los bailarines virales de Dolalak bailan en la conmemoración del cumpleaños del profeta, dijo el comité

Wonosobo, VIVA – Un video repentino viral En las redes sociales de Tiktok después de mostrar apariencia Bailarín de Dolalak en el escenario de una serie de eventos de advertencia Profeta Maulid Muhammad vio.

La cuenta de video fue cargada por la cuenta Tiktok @garenkatjr E inmediatamente aprovechó la atención de los ciudadanos.

Se sabía que el incidente se llevaba a cabo en la aldea de Mutisari, distrito de Watumalang, Regencia de wonosoboJava central, el 9 de septiembre de 2025.

En un breve video, vistieron a las bailarinas bailando en el escenario con un fondo de estandarte que decía «La conmemoración del cumpleaños del Profeta Muhammad vio 1447 Hijri».

No solo eso, varios espectadores masculinos subieron al escenario mientras bailaban y le daban dinero a Saweran a los bailarines.

El comité da aclaraciones

En respuesta al video viral, uno de los comités de eventos, Soli, confirmó que de hecho existía el desempeño del arte de Dolalak después de la recitación en conmemoración del cumpleaños del Profeta.

Pero enfatizó, las dos actividades se llevaron a cabo en diferentes momentos a pesar de que todavía estaban el mismo día.

«Frente a todas las personas indonesias, nosotros, como conmemoración del cumpleaños del Profeta Muhammad, queremos proporcionar aclaraciones relacionadas con el video que circula», dijo Soli en el video de Instagram @feedgramindoCitado el lunes 29 de septiembre de 2025.

Explicó que en el pueblo de Mutisari se había convertido en una tradición de que después de la recitación del cumpleaños del Profeta, el evento generalmente fue seguido por las actividades de las actuaciones de las artes culturales y las aldeas, una de las cuales fue la danza de Dolalak.

«Se ha convertido en una tradición en nuestra región, cada evento de recitación siempre es seguido por un evento Dusun Merti y un evento de actuación de artes culturales locales en el área de Mutisari Village», dijo.

El comité reconoció que hubo un error en el evento. El banner de conmemoración del cumpleaños del Profeta que se instaló cuando se debe lanzar la recitación al ingresar al programa de entretenimiento, pero se perdió.

«Nuestro error es olvidar liberar el estandarte de recitación durante el día después de que termine el evento. Hacemos hincapié en que no hay intención de acosar o difamar a la religión», dijo Soli.

«Si esto se considera incorrecto, en nombre de la gente de la aldea de Mutisari y el comité se disculpan profusamente a toda la comunidad indonesia», dijo.