Los bailarines virales de Dolalak bailan en la conmemoración del cumpleaños del Profeta, Ciudadano: ¡No conozco adab!

Wonosobo, viva – Un video está en el centro de atención en las redes sociales de las pantallas de Tiktok Gegara Bailarín de Dolalak bailando en el escenario de una serie de eventos de advertencia Profeta Maulid Muhammad vio.

Leer también: Unsri forma un equipo de investigación y prepara quejas de acoso, las secuelas de los estudiantes se besan



Visto a través de la cuenta de la cuenta @garenkatjrEl evento inusual ocurrió en la aldea de Mutisari, distrito de Watumalang, Regencia de wonosoboJava central el 9 de septiembre de 2025.

En el video de corta duración, las bailarinas están bailando con antecedentes de pancarta que se lee ‘La conmemoración del cumpleaños del Profeta Muhammad vio 1447 Hijri‘.

Leer también: El director de Pringsewu se saltó 3 meses, el diputado regente enojado: ¡su salario no es halal!



Además, también hay varios hombres que bailaron mientras gastaban dinero en los bailarines, mientras que la audiencia es testigo de la audiencia bajo el escenario.

Leer también: 322 Combinado Personal Mobilizado Maulid Akbar Mbah Priok 2025



La grabación se extendió rápidamente y provocó debate entre los ciudadanos. Muchos cuestionaron la decisión del comité de poner el entretenimiento de danza de Dolalak en la agenda de la conmemoración del cumpleaños del Profeta, que generalmente estaba lleno de actividades religiosas como oración, conferencias y lectura de oración.

«Es tan extraño, ¿cómo es que los bailes como ese van al evento Maulid?» Comentarios de uno de los ciudadanos.

«Realmente no sé colocar a Adab» dijo otro ciudadano.

Respondiendo al video viral, el cargador de video explicó que el escenario de baile de Dolalak tuvo lugar fuera de la conmemoración del cumpleaños del Profeta.

«En realidad, este evento es un pueblo, que resultó ser el momento de coincidir con el cumpleaños del Profeta. Evento de cumpleaños del Profeta 8 de septiembre de 2025. El evento Dangdut Dolalak 9 de septiembre de 2025 «, Él escribió.

«Según los resultados de mi chat con uno de los residentes de Maron, explicó que el banner no se liberó deliberadamente porque se usó como barrera/seguridad, considerando que la posición de la etapa posterior era más alta que la parte delantera. También podría deberse a que el comité olvidó liberar o condicionar el banner después del evento,«Dijo.