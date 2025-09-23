Los baby boomers son las generaciones más ricas, los millennials y la generación Z todavía están muy lejos

Yakarta, Viva – La riqueza en los Estados Unidos ahora se concentra cada vez más en la mano generación viejo. Los últimos datos muestran que el bebé Boomersnacido entre 1946 y 1964, dominando la propiedad de los activos domésticos, mientras que los jóvenes les gustan los millennials y Gen Z Todavía muy atrás.

Este fenómeno es un foco importante, porque muestra la brecha en generaciones en términos de acumulación de riqueza a pesar de que el número de poblaciones jóvenes es mayor.

Lanzarse desde Capitalista visualEl martes 23 de septiembre de 2025, hasta este año, el patrimonio neto total del patrimonio neto de los hogares en los EE. UU. Alcanzó los US $ 163.1 billones o equivalente a RP2,674,840 billones, después de menos la deuda hipotecaria. Baby Boomers, que tiene US $ 83.3 billones o equivalente a RP1,364,000 billones, más de la mitad de la riqueza nacional total.

Para los boomers, la mayoría de los activos provienen de activos financiero (29.3%), seguido de la deuda inmobiliaria de Neto (23.3%). En la actualidad, el miembro más joven de esta generación ingresa a la edad de 60-61 años, antes del pico de su acumulación de riqueza antes de la jubilación.

Mientras tanto, la Generación X, que nació entre 1965 y 1980 y ahora tiene 45-60 años, posee US $ 42.6 billones (RP698,640 billones), aproximadamente la mitad de la riqueza de los Boomers. Esta brecha se refleja en el crecimiento de ingresos más lento y el rendimiento más débil del mercado de valores después de la caída de Dot-Com.

El momento del gen de oro X coincide con el importante período de sus ingresos, pero no disfrutaron del aumento de los mercados financieros tanto como los boomers, lo que vio cuatro veces el aumento en los mercados financieros durante los años 30, acelerando el crecimiento de su riqueza.

Diferente destino con Milenario Dan Gen Z

A diferencia de la generación anterior, Millennial y Gen Z, que nació después de 1981, solo tiene US $ 17.1 billones (RP280,440 billones), o el 10.5% del total de la riqueza de los Estados Unidos, aunque son la generación más grande basada en la población.

Curiosamente, la mayor parte de su riqueza proviene de activos comerciales privados (10.8%), más altos que la generación anterior. Esto muestra el espíritu emprendedor que es más prominente que la antigua generación de hoy.

Sin embargo, a pesar de tener potencial, la acumulación de su riqueza aún está muy por detrás de Boomers y Gene X. La distribución de la riqueza, destaca la desigualdad de generación en términos de activos financieros y inmobiliarios.

Los baby boomers disfrutan de un mercado rentable y un crecimiento de la inversión a largo plazo, mientras que la generación más joven enfrenta diferentes desafíos, que van desde altos precios de las propiedades, los mercados laborales rápidos y la desaceleración del crecimiento financiero.

Además, la riqueza se concentró en la generación anterior plantea preguntas sobre la transferencia de activos entre generaciones, impuesto de herencia y oportunidades para que los millennials y la generación Z se pongan al día.